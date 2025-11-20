$42.150.06
11:38 • 7014 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10434 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13536 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20843 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27748 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40146 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22509 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24880 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25227 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Страсти по COP31: Турция примет климатический саммит, Австралия возглавит правительственные переговоры

Киев • УНН

 • 2678 просмотра

Турция примет климатический саммит ООН в следующем году, а Австралия возглавит межправительственные переговоры. Это компромиссное соглашение разрешит противостояние между странами по поводу проведения COP31.

Страсти по COP31: Турция примет климатический саммит, Австралия возглавит правительственные переговоры

Турция примет у себя климатический саммит ООН в следующем году, а Австралия возглавит межправительственные переговоры в рамках конференции в соответствии с компромиссным соглашением, которое формируется на переговорах в Бразилии. Об этом заявил в четверг премьер Австралии Энтони Альбанезе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что ежегодные конференции COP являются главным мировым форумом для обсуждения мер по борьбе с изменением климата. Этот компромисс разрешит противостояние между Австралией и Турцией относительно того, кто проведет COP31. Обе страны подали заявки на проведение COP31 в 2022 году и отказались от своих намерений.

Стороны близки к заключению соглашения, согласно которому Турция примет COP31 как председатель саммита, а мероприятие, предшествующее COP31, пройдет в Тихоокеанском регионе, а Австралия будет председательствовать на переговорах, заявил Альбанезе.

"То, что мы пришли к такому решению, - большая победа как для Австралии, так и для Турции", - заявил он в интервью Australian Broadcasting Corp Radio.

У двух стран теперь есть только год на подготовку к мероприятию, которое привлекает десятки тысяч людей и требует месяцев дипломатической работы для достижения консенсуса по климатическим целям.

"В этих дискуссиях предстоит еще многое сделать", — заявил журналистам на конференции COP30 в Белене (Бразилия) министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн, добавив, что компромисс позволит Австралии достичь своей цели.

Эфиопия примет климатический саммит COP32 в 2027 году11.11.25, 20:53 • 6556 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Reuters
Организация Объединенных Наций
Энтони Альбанезе
Бразилия
Австралия
Турция