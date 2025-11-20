Страсти по COP31: Турция примет климатический саммит, Австралия возглавит правительственные переговоры

Турция примет у себя климатический саммит ООН в следующем году, а Австралия возглавит межправительственные переговоры в рамках конференции в соответствии с компромиссным соглашением, которое формируется на переговорах в Бразилии. Об этом заявил в четверг премьер Австралии Энтони Альбанезе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что ежегодные конференции COP являются главным мировым форумом для обсуждения мер по борьбе с изменением климата. Этот компромисс разрешит противостояние между Австралией и Турцией относительно того, кто проведет COP31. Обе страны подали заявки на проведение COP31 в 2022 году и отказались от своих намерений.

Стороны близки к заключению соглашения, согласно которому Турция примет COP31 как председатель саммита, а мероприятие, предшествующее COP31, пройдет в Тихоокеанском регионе, а Австралия будет председательствовать на переговорах, заявил Альбанезе.

"То, что мы пришли к такому решению, - большая победа как для Австралии, так и для Турции", - заявил он в интервью Australian Broadcasting Corp Radio.

У двух стран теперь есть только год на подготовку к мероприятию, которое привлекает десятки тысяч людей и требует месяцев дипломатической работы для достижения консенсуса по климатическим целям.

"В этих дискуссиях предстоит еще многое сделать", — заявил журналистам на конференции COP30 в Белене (Бразилия) министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн, добавив, что компромисс позволит Австралии достичь своей цели.

Эфиопия примет климатический саммит COP32 в 2027 году