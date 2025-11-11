Эфиопия примет климатический саммит COP32 в 2027 году
Эфиопия станет хозяйкой климатического саммита ООН COP32 в 2027 году, опередив Нигерию. Решение принято на COP30 в Бразилии при поддержке африканских стран.
Эфиопия объявила, что станет хозяйкой климатического саммита ООН COP32 в 2027 году, опередив Нигерию в борьбе за проведение ключевого международного мероприятия. Решение было принято на пленарном заседании COP30 в Бразилии, где африканские страны поддержали кандидатуру Аддис-Абебы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Мы глубоко благодарны за доверие, оказанное эфиопскому народу и правительству. COP32 будет играть важную роль в направлении действий по климату в это критическое десятилетие
Саммит позволит Эфиопии не только продемонстрировать собственные вызовы, связанные с изменением климата, но и влиять на формирование глобальной повестки дня. Формальное утверждение решения ожидается в ближайшее время.
Тем временем выбор страны-хозяйки COP31 остается неопределенным — за право проведения соревнуются Австралия и Турция. Если компромисс не будет достигнут, мероприятие может состояться в Бонне, где расположено климатическое агентство ООН.
