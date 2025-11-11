Эфиопия примет климатический саммит COP32 в 2027 году

$41.960.02
19:55 • 1260 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
16:14 • 15076 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 26550 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 39079 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 27466 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 42811 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 34821 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22200 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24226 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25839 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Популярные новости
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго
11 ноября, 11:00 • 15875 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом
11 ноября, 13:27 • 36723 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов
14:28 • 22291 просмотра
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении
16:44 • 12589 просмотра
Умер одиозный экс-нардеп и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов
18:13 • 11137 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 90468 просмотра
Эфиопия примет климатический саммит COP32 в 2027 году

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Эфиопия станет хозяйкой климатического саммита ООН COP32 в 2027 году, опередив Нигерию. Решение принято на COP30 в Бразилии при поддержке африканских стран.

Эфиопия примет климатический саммит COP32 в 2027 году

Эфиопия объявила, что станет хозяйкой климатического саммита ООН COP32 в 2027 году, опередив Нигерию в борьбе за проведение ключевого международного мероприятия. Решение было принято на пленарном заседании COP30 в Бразилии, где африканские страны поддержали кандидатуру Аддис-Абебы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мы глубоко благодарны за доверие, оказанное эфиопскому народу и правительству. COP32 будет играть важную роль в направлении действий по климату в это критическое десятилетие 

– заявил посол Эфиопии в Бразилии Леулсегед Тадесе Абебе. 

Саммит позволит Эфиопии не только продемонстрировать собственные вызовы, связанные с изменением климата, но и влиять на формирование глобальной повестки дня. Формальное утверждение решения ожидается в ближайшее время.

ООН: климатические обещания сократят выбросы лишь на 12% к 2035 году10.11.25, 20:46 • 7746 просмотров

Тем временем выбор страны-хозяйки COP31 остается неопределенным — за право проведения соревнуются Австралия и Турция. Если компромисс не будет достигнут, мероприятие может состояться в Бонне, где расположено климатическое агентство ООН. 

Мировые лидеры на климатическом саммите в Бразилии призывают к решительным действиям: «Мы можем выбрать лидерство или гибель»06.11.25, 22:58 • 4169 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Нигерия
Бразилия
Австралия
Эфиопия
Турция