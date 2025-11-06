Мировые лидеры на климатическом саммите в Бразилии призывают к решительным действиям: «Мы можем выбрать лидерство или гибель»
Киев • УНН
На климатическом саммите в Белене, Бразилия, мировые лидеры, включая Генсека ООН и президента Бразилии, призвали к немедленным и справедливым действиям в борьбе с изменением климата. Они подчеркнули необходимость отказа от ископаемого топлива и укрепления международного сотрудничества.
В Белене, Бразилия, проходит международный климатический саммит, на котором главы государств и высокопоставленные лица призывают к немедленным и справедливым шагам в борьбе с изменением климата. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Детали
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с резкой критикой мировых корпораций и политиков, которые, по его словам, "получают рекордные прибыли от климатических разрушений", тогда как "слишком много лидеров остаются заложниками этих укоренившихся интересов". Он призвал государства действовать немедленно: "Мы можем выбрать лидерство или гибель".
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что мир нуждается в "дорожной карте" для отмены вырубки лесов и отказа от ископаемого топлива. Он осудил "экстремистские силы", которые "заключают будущие поколения в устаревшую модель".
Вице-премьер Китая Дин Сюэсян подчеркнул необходимость "настоящего многостороннего подхода" и призвал укреплять международное сотрудничество в сфере зеленых технологий.
Обращаясь к участникам, британский принц Уильям напомнил об ответственности перед будущими поколениями.
Мы собрались вместе сегодня, здесь, в сердце Амазонии, в решающий момент истории человечества
Президент Чили Габриэль Борич раскритиковал политиков, отрицающих научные факты, заявив: "Президент Соединенных Штатов на последней Ассамблее ООН заявил, что климатического кризиса не существует, и это ложь".
Мировые лидеры, в частности премьеры Эсватини Рассел Дламини и Ирландии Майкл Мартин, призвали к "укреплению амбиций" и честному политическому лидерству. "Изменение климата неоспоримо. Температура растет, а время уходит", – подчеркнул Мартин.
