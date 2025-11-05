ЕС согласовал климатическую цель на 2040 год с сокращением выбросов на 90%
Киев • УНН
Страны ЕС договорились сократить выбросы на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, что стало компромиссом накануне COP30. Соглашение предусматривает гибкость, в частности возможность покупки международных квот на выбросы углерода.
Накануне COP30 ряд стран ЕС достигли климатического компромисса по существенному сокращению выбросов. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Страны-члены Европейского Союза заключили соглашение о сокращении выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года. Впрочем, эта договоренность имеет гибкие особенности, учитывая позиции ряда стран, которые согласились "неохотно".
В целом эти переговоры затянулись, и чтобы, например, убедить Италию, одно из самых "неохотных" государств-членов, 27 государств-членов одобрили гораздо большую гибкость, чем изначально стремилась Европейская Комиссия.
В частности, странам было разрешено увеличить долю сокращения выбросов за счет приобретения международных квот на выбросы углерода. Государства-члены ЕС смогут покупать до 10% своих выбросов за счет международных углеродных кредитов.
Впрочем, следует отметить, что, несмотря на эти уступки, Венгрия, Словакия и Польша выступили против соглашения. Чешская Республика не поддержала принятие текста, подтверждая свою давнюю позицию, объявил министр окружающей среды Петр Гладык. Болгария и Бельгия также воздержались, тогда как поддержка Австрии произошла с определенными оговорками.
Тем не менее, Дания, председательствующая в ЕС, оптимистично отнеслась к соглашению.
Эта цель соответствует науке. Она также существует для того, чтобы дать ориентир отрасли. Теперь у нас есть основа для формирования будущего нашего континента, континента, который серьезно относится к ответственности за климат
Официальные переговоры по актуальным вопросам климата начнутся на ежегодном саммите ООН COP30 в Белене, Бразилия, 10 ноября. Ожидаются десятки мировых лидеров.
Напомним
Организация ООН по вопросам изменения климата ожидает первого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, но темпы недостаточны для соблюдения климатических ограничений. Для избежания наихудших последствий изменения климата выбросы 2019 года должны быть сокращены на 60% к 2035 году.
Кабинет министров Украины принял постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени.