ЕС согласовал климатическую цель на 2040 год с сокращением выбросов на 90%

Накануне COP30 ряд стран ЕС достигли климатического компромисса по существенному сокращению выбросов. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Страны-члены Европейского Союза заключили соглашение о сокращении выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года. Впрочем, эта договоренность имеет гибкие особенности, учитывая позиции ряда стран, которые согласились "неохотно".

В целом эти переговоры затянулись, и чтобы, например, убедить Италию, одно из самых "неохотных" государств-членов, 27 государств-членов одобрили гораздо большую гибкость, чем изначально стремилась Европейская Комиссия.

В частности, странам было разрешено увеличить долю сокращения выбросов за счет приобретения международных квот на выбросы углерода. Государства-члены ЕС смогут покупать до 10% своих выбросов за счет международных углеродных кредитов.

Впрочем, следует отметить, что, несмотря на эти уступки, Венгрия, Словакия и Польша выступили против соглашения. Чешская Республика не поддержала принятие текста, подтверждая свою давнюю позицию, объявил министр окружающей среды Петр Гладык. Болгария и Бельгия также воздержались, тогда как поддержка Австрии произошла с определенными оговорками.

Тем не менее, Дания, председательствующая в ЕС, оптимистично отнеслась к соглашению.

Эта цель соответствует науке. Она также существует для того, чтобы дать ориентир отрасли. Теперь у нас есть основа для формирования будущего нашего континента, континента, который серьезно относится к ответственности за климат