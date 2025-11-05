ЄС узгодив кліматичну ціль на 2040 рік зі скороченням викидів на 90%
Київ • УНН
Країни ЄС домовилися скоротити викиди на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року, що стало компромісом напередодні COP30. Угода передбачає гнучкість, зокрема можливість купівлі міжнародних квот на викиди вуглецю.
Напередодні COP30 низка країн ЄС досягли кліматичного компромісу щодо істотного скорочення викидів. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Країни-члени Європейського Союзу уклали угоду про скорочення викидів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року. Втім ця домовленість має гнучкі особливості, враховуючи позиції низки країн, які погодились "неохоче".
Загалом ці переговори затягнулися, і щоб, наприклад, переконати Італію, одну з найбільш "неохочих" держав-членів, 27 держав-членів схвалили набагато більшу гнучкість, ніж спочатку прагнула Європейська Комісія.
Зокрема, країнам було дозволено збільшити частку скорочення викидів за рахунок придбання міжнародних квот на викиди вуглецю. Держави-члени ЄС матимуть можливість купувати до 10% своїх викидів за рахунок міжнародних вуглецевих кредитів.
Втім слід зауважити, що незважаючи на ці поступки, Угорщина, Словачина та Польща виступили проти угоди. Чеська Республіка не підтримала прийняття тексту, підтверджуючи свою давню позицію, оголосив міністр навколишнього середовища Петр Гладік. Болгарія та Бельгія також утрималися, тоді як підтримка Австрії відбулася з певними застереженням.
Тим не менш, Данія, яка головує в ЄС, оптимістично поставилася до угоди.
Ця мета відповідає науці. Вона також існує для того, щоб дати орієнтир галузі. Тепер у нас є основа для формування майбутнього нашого континенту, континенту, який серйозно ставиться до відповідальності за клімат
Офіційні переговори переговори з приводу актуальних питань клімату. розпочнуться на щорічному саміті ООН COP30 в Белені, Бразилія, 10 листопада. Очікуються десятки світових лідерів.
Організація ООН з питань зміни клімату очікує першого скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні для дотримання кліматичних обмежень. Для уникнення найгірших наслідків зміни клімату викиди 2019 року мають бути скорочені на 60% до 2035 року.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу.