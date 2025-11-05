ЄС узгодив кліматичну ціль на 2040 рік зі скороченням викидів на 90%

ukenru
Ексклюзив
13:23 • 7870 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 10541 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 14287 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 18475 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
08:57 • 18762 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 19633 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 17284 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 33797 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32295 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 54146 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблихVideo5 листопада, 04:09 • 13892 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 20420 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 18793 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 18295 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 14076 перегляди
Публікації
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
13:23 • 7830 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 14467 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 18693 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується10:32 • 18450 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 64001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Віктор Орбан
Валентин Гладких
Петро Порошенко
Дональд Трамп
Андрій Кудряшов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Донецька область
Італія
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 19109 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 32260 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 45822 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 48337 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 43413 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

ЄС узгодив кліматичну ціль на 2040 рік зі скороченням викидів на 90%

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Країни ЄС домовилися скоротити викиди на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року, що стало компромісом напередодні COP30. Угода передбачає гнучкість, зокрема можливість купівлі міжнародних квот на викиди вуглецю.

ЄС узгодив кліматичну ціль на 2040 рік зі скороченням викидів на 90%

Напередодні COP30 низка країн ЄС досягли кліматичного компромісу щодо істотного скорочення викидів. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Країни-члени Європейського Союзу уклали угоду про скорочення викидів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року. Втім ця домовленість має гнучкі особливості, враховуючи позиції низки країн, які погодились "неохоче". 

Загалом ці переговори затягнулися, і щоб, наприклад, переконати Італію, одну з найбільш "неохочих" держав-членів, 27 держав-членів схвалили набагато більшу гнучкість, ніж спочатку прагнула Європейська Комісія.

Зокрема, країнам було дозволено збільшити частку скорочення викидів за рахунок придбання міжнародних квот на викиди вуглецю. Держави-члени ЄС матимуть можливість купувати до 10% своїх викидів за рахунок міжнародних вуглецевих кредитів.

Втім слід зауважити, що незважаючи на ці поступки, Угорщина, Словачина та Польща виступили проти угоди. Чеська Республіка не підтримала прийняття тексту, підтверджуючи свою давню позицію, оголосив міністр навколишнього середовища Петр Гладік. Болгарія та Бельгія також утрималися, тоді як підтримка Австрії відбулася з певними застереженням. 

Тим не менш, Данія, яка головує в ЄС, оптимістично поставилася до угоди.

Ця мета відповідає науці. Вона також існує для того, щоб дати орієнтир галузі. Тепер у нас є основа для формування майбутнього нашого континенту, континенту, який серйозно ставиться до відповідальності за клімат

- заявив Ларс Аагард, міністр клімату Данії.

Офіційні переговори переговори з приводу актуальних питань клімату.  розпочнуться на щорічному саміті ООН COP30 в Белені, Бразилія, 10 листопада. Очікуються десятки світових лідерів.

Нагадаємо

Організація ООН з питань зміни клімату очікує першого скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні для дотримання кліматичних обмежень. Для уникнення найгірших наслідків зміни клімату викиди 2019 року мають бути скорочені на 60% до 2035 року.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. 

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
Енергетика
Європейська комісія
Bloomberg
Австрія
Європейський Союз
Данія
Бельгія
Чехія
Болгарія
Італія
Словаччина
Угорщина
Польща