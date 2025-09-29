В Україні запроваджують моніторинг викидів у режимі реального часу: що це означає
Київ • УНН
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. Це забезпечить вільний доступ громадськості до екологічної інформації про рівень промислових викидів.
Уряд ухвалив постанову про моніторинг викидів у режимі реального часу, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.
Деталі
"Кабінет міністрів України на засіданні, присвяченому питанням охорони довкілля, ухвалив постанову про порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу", - повідомили у міністерстві.
Новий механізм, як вказано, передбачає, що оператори установок передаватимуть дані, отримані з автоматизованих систем вимірювання, безпосередньо до Мінекономіки та Державної екологічної інспекції. Це поширюється на:
- операторів установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими
дозволами й зобов’язані встановлювати обладнання для моніторингу
викидів,
- операторів установок, які запровадили такі системи добровільно.
Оператори, як передбачається, повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання та засоби вимірювальної техніки в електронній формі через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема". А передача результатів моніторингу викидів у режимі реального часу здійснюється автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, що інтегрується в "ЕкоСистему".
Що це дає
Як очікується, це дасть:
- для держави - удосконалення системи екологічного контролю та виконання міжнародних зобов’язань України,
- для бізнесу - менше ризиків непорозумінь із контролюючими органами, зростання прозорості та репутації підприємств,
- для громадськості - вільний доступ до екологічної інформації про рівень промислових викидів.
Чим ми дихаємо? Як працює система моніторингу якості повітря в Києві22.10.24, 13:19 • 160304 перегляди