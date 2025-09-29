$41.480.01
В Украине вводят мониторинг выбросов в режиме реального времени: что это значит

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Кабинет министров Украины принял постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени. Это обеспечит свободный доступ общественности к экологической информации об уровне промышленных выбросов.

В Украине вводят мониторинг выбросов в режиме реального времени: что это значит

Правительство приняло постановление о мониторинге выбросов в режиме реального времени, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.

Детали

"Кабинет министров Украины на заседании, посвященном вопросам охраны окружающей среды, принял постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени", - сообщили в министерстве.

Новый механизм, как указано, предусматривает, что операторы установок будут передавать данные, полученные с автоматизированных систем измерения, непосредственно в Минэкономики и Государственную экологическую инспекцию. Это распространяется на:

  • операторов установок, работающих по интегрированным экологическим разрешениям и обязанных устанавливать оборудование для мониторинга выбросов,
    • операторов установок, которые внедрили такие системы добровольно.

      Операторы, как предполагается, должны регистрировать автоматизированные системы измерения и средства измерительной техники в электронной форме через Единую экологическую платформу "ЭкоСистема". А передача результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени осуществляется автоматически через интерфейс прикладного программирования Минэкономики, который интегрируется в "ЭкоСистему". 

      Что это дает

      Как ожидается, это даст:

      • для государства - усовершенствование системы экологического контроля и выполнение международных обязательств Украины,
        • для бизнеса - меньше рисков недоразумений с контролирующими органами, рост прозрачности и репутации предприятий,
          • для общественности - свободный доступ к экологической информации об уровне промышленных выбросов.

            Юлия Шрамко

            ОбществоПолитикаПогода и окружающая среда
            Украина