В Украине вводят мониторинг выбросов в режиме реального времени: что это значит
Киев • УНН
Кабинет министров Украины принял постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени. Это обеспечит свободный доступ общественности к экологической информации об уровне промышленных выбросов.
Правительство приняло постановление о мониторинге выбросов в режиме реального времени, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.
Детали
"Кабинет министров Украины на заседании, посвященном вопросам охраны окружающей среды, принял постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени", - сообщили в министерстве.
Новый механизм, как указано, предусматривает, что операторы установок будут передавать данные, полученные с автоматизированных систем измерения, непосредственно в Минэкономики и Государственную экологическую инспекцию. Это распространяется на:
- операторов установок, работающих по интегрированным экологическим разрешениям и обязанных устанавливать оборудование для мониторинга выбросов,
- операторов установок, которые внедрили такие системы добровольно.
Операторы, как предполагается, должны регистрировать автоматизированные системы измерения и средства измерительной техники в электронной форме через Единую экологическую платформу "ЭкоСистема". А передача результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени осуществляется автоматически через интерфейс прикладного программирования Минэкономики, который интегрируется в "ЭкоСистему".
Что это дает
Как ожидается, это даст:
- для государства - усовершенствование системы экологического контроля и выполнение международных обязательств Украины,
- для бизнеса - меньше рисков недоразумений с контролирующими органами, рост прозрачности и репутации предприятий,
- для общественности - свободный доступ к экологической информации об уровне промышленных выбросов.
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве22.10.24, 13:19 • 160304 просмотра