Світові лідери на кліматичному саміті в Бразилії закликають до рішучих дій: “Ми можемо обрати лідерство або загибель”
Київ • УНН
На кліматичному саміті в Белені, Бразилія, світові лідери, включаючи Генсека ООН та президента Бразилії, закликали до негайних та справедливих дій у боротьбі зі зміною клімату. Вони наголосили на необхідності відмови від викопного палива та зміцнення міжнародної співпраці.
У Белені, Бразилія, відбувається міжнародний кліматичний саміт, на якому глави держав та високопосадовці закликають до негайних і справедливих кроків у боротьбі зі зміною клімату. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив із різкою критикою світових корпорацій та політиків, які, за його словами, "отримують рекордні прибутки від кліматичних руйнувань", тоді як "занадто багато лідерів залишаються заручниками цих укорінених інтересів". Він закликав держави діяти негайно: "Ми можемо обрати лідерство або загибель".
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва наголосив, що світ потребує "дорожньої карти" для скасування вирубки лісів і відмови від викопного палива. Він засудив "екстремістські сили", які "ув’язнюють майбутні покоління в застарілій моделі".
Віцепрем'єр Китаю Дін Сюесян підкреслив необхідність "справжнього багатостороннього підходу" та закликав зміцнювати міжнародну співпрацю у сфері зелених технологій.
Звертаючись до учасників, британський принц Вільям нагадав про відповідальність перед майбутніми поколіннями.
Ми зібралися разом сьогодні, тут, у серці Амазонії, у вирішальний момент історії людства
Президент Чилі Габріель Боріч розкритикував політиків, які заперечують наукові факти, заявивши: "Президент Сполучених Штатів на останній Асамблеї ООН заявив, що кліматичної кризи не існує, і це брехня".
Світові лідери, зокрема прем’єри Есватіні Рассел Дламіні та Ірландії Майкл Мартін, закликали до "зміцнення амбіцій" та чесного політичного лідерства. "Зміна клімату незаперечна. Температура зростає, а час спливає", – наголосив Мартін.
