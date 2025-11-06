ukenru
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Греція починає буріння газу в Середземному морі на тлі кліматичного саміту COP30 - Politico

Київ • УНН

Греція розпочала буріння на викопне паливо в Середземному морі за підтримки США, вперше за понад чотири десятиліття. Це відбулося в день кліматичного саміту COP30, де світові лідери закликали до посилення дій щодо зміни клімату.

Того ж дня, коли світові лідери прибули на кліматичний саміт COP30 у Бразилії, щоб наполягати на посиленні дій щодо зміни клімату, Греція оголосила, що розпочне буріння на викопне паливо в Середземному морі. Ції дії вона здійснюватиме за підтримки з боку Сполучених Штатів, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Згідно з угодою, найбільша американська нафтова компанія ExxonMobil розвідуватиме природний газ у водах на північний захід від мальовничого острова Корфу разом з грецькими Energean та HELLENiQ ENERGY.

Це вперше за понад чотири десятиліття, коли Греція відкрила свої води для розвідки газу, і адміністрація президента США Дональда Трампа називає це перемогою у своїх зусиллях зірвати дії щодо зміни клімату та посилити глобальне домінування американської промисловості викопного палива.

Це сталося через три тижні після того, як США успішно зупинили глобальну угоду про запровадження вуглецевого податку на судноплавство за підтримки Греції.

Немає енергетичного переходу, є лише додавання енергії - сказав міністр внутрішніх справ США та енергетичний цар Дуг Бургум, який був присутній на церемонії підписання в Афінах у четвер разом із міністром енергетики США Крісом Райтом та новим послом США в Греції Кімберлі Гілфойл.

Греція забирає власні природні ресурси, і ми всі разом працюємо над досягненням енергетичного достатку - додав Бургум, описуючи прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса як лідера, який "протидіє тенденції".

Лише через кілька годин генеральний секретар ООН Антоніу Гутеррес звернувся з палким закликом до країн припинити розвідку вугілля, нафти та газу.

Я послідовно виступав проти збільшення кількості вугільних електростанцій та розвідки та розширення викопного палива

- сказав він на саміті лідерів COP30 у Белені, Бразилія. 

Дональда Трампа не було серед багатьох присутніх світових лідерів.

Америка повернулася та бурить в Іонічному морі

- сказав Гілфойл, посол США, на церемонії в Афінах.

Очікується, що буріння природного газу - викопного палива, яке є основним фактором глобального потепління - розпочнеться наприкінці наступного року або на початку 2027 року.

Міністр довкілля та енергетики Греції Ставрос Папаставру назвав угоду "історичним підписанням", яке завершує 40-річну перерву в розвідці.

Минулого місяця Греція та Кіпр - обидві великі морські країни - були єдиними двома країнами ЄС, які проголосували за призупинення на рік дій щодо історичних зусиль щодо оподаткування забруднення клімату від судноплавства. Греція стверджувала, що її рішення не має нічого спільного з тиском США, який, за словами кількох людей, знайомих із ситуацією, включав погрози переговірникам.

Церемонія у четвер відбулася на полях шостої конференції "Партнерство для трансатлантичного енергетичного співробітництва" (P-TEC), організованої в Афінах урядами США та Греції разом з Атлантичною радою.

Греція прагне продемонструвати свою важливість як точки входу для американського зрідженого природного газу (ЗПГ), зміцнюючи незалежність Європи від російського газу. ЗПГ з грецького терміналу Ревітусса має досягти України цієї зими через нещодавно запущений "Вертикальний коридор" - енергетичний маршрут, що з’єднує Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову.

Доповнення

Країни-члени Європейського Союзу уклали угоду про скорочення викидів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року. Втім ця домовленість має гнучкі особливості, враховуючи позиції низки країн, які погодились "неохоче".

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Кіріакос Міцотакіс
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Греція
Болгарія
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова
Кіпр