Бразилія нарощує видобуток нафти на родовищі Бузіос, посилюючи ризик перенасичення світового ринку

Ексклюзив
14:11 • 18704 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 26454 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 20417 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 20966 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 44928 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 33712 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36991 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49800 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38866 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32609 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 16658 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 14882 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 26208 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 23902 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 14229 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 18704 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 44928 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 25037 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 25391 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 27294 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 43793 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47901 перегляди
Бразилія нарощує видобуток нафти на родовищі Бузіос, посилюючи ризик перенасичення світового ринку

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Бразильська компанія Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) збільшує обсяги видобутку на родовищі Бузіос, попри падіння світових цін на нафту. Виробництво досягло 1 мільйона барелів на день, що робить Бразилію лідером зі зростання видобутку серед країн, що не входять до ОПЕК.

Бразилія нарощує видобуток нафти на родовищі Бузіос, посилюючи ризик перенасичення світового ринку
Фото: Вloomberg

Державна компанія Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) збільшує обсяги видобутку на найбільшому у світі глибоководному родовищі Бузіос, попри падіння світових цін на нафту та загрозу перенасичення ринку. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Минулого місяця виробництво на родовищі досягло 1 мільйона барелів на день, що стало можливим після дострокового запуску шостого плавучого виробничого комплексу. Це дозволило Бразилії стати одним із лідерів зі зростання видобутку серед країн, що не входять до ОПЕК.

Нафта дорожчає після падіння до двотижневих мінімумів06.11.25, 08:26 • 3106 переглядiв

Розширення Бузіоса збігається зі зниженням світових ф’ючерсів на нафту майже на 15% цього року. Аналітики Mercuria прогнозують, що надлишок пропозиції може досягти 2 мільйонів барелів на день у 2026 році.

Поточні темпи розвитку дозволяють Petrobras утримувати високі обсяги експорту навіть на тлі падіння прибутковості. Компанія, за оцінками Bloomberg, оголосить про дивіденди в розмірі близько 2,2 млрд доларів США.

Найбільший ринок знаходиться тут, у Бразилії 

– заявив головний виконавчий директор SBM Offshore Ойвінда Тангена, що бере участь у розширенні виробничих потужностей.

Ціни на нафту знизилися на тлі спаду на ринках та сильного тиску на долар05.11.25, 08:23 • 4914 переглядiв

Степан Гафтко

