Бразилія нарощує видобуток нафти на родовищі Бузіос, посилюючи ризик перенасичення світового ринку

Фото: Вloomberg

Державна компанія Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) збільшує обсяги видобутку на найбільшому у світі глибоководному родовищі Бузіос, попри падіння світових цін на нафту та загрозу перенасичення ринку. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Минулого місяця виробництво на родовищі досягло 1 мільйона барелів на день, що стало можливим після дострокового запуску шостого плавучого виробничого комплексу. Це дозволило Бразилії стати одним із лідерів зі зростання видобутку серед країн, що не входять до ОПЕК.

Нафта дорожчає після падіння до двотижневих мінімумів

Розширення Бузіоса збігається зі зниженням світових ф’ючерсів на нафту майже на 15% цього року. Аналітики Mercuria прогнозують, що надлишок пропозиції може досягти 2 мільйонів барелів на день у 2026 році.

Поточні темпи розвитку дозволяють Petrobras утримувати високі обсяги експорту навіть на тлі падіння прибутковості. Компанія, за оцінками Bloomberg, оголосить про дивіденди в розмірі близько 2,2 млрд доларів США.

Найбільший ринок знаходиться тут, у Бразилії – заявив головний виконавчий директор SBM Offshore Ойвінда Тангена, що бере участь у розширенні виробничих потужностей.

Ціни на нафту знизилися на тлі спаду на ринках та сильного тиску на долар