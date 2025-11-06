Нафта дорожчає після падіння до двотижневих мінімумів

Ціни на нафту зросли у четвер на тлі послаблення побоювань щодо надлишку пропозиції після закриття на двотижневих мінімумах попередньої сесії на тлі зниження попиту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 17 центів, або 0,27%, до $63,69 за барель до 04:55 за Гринвічем (06:55 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 18 центів, або на 0,3%, до $59,78.

Світові ціни на нафту в жовтні впали третій місяць поспіль на тлі побоювань надлишку пропозиції, оскільки Організація країн-експортерів нафти та її союзники збільшили видобуток, у той час як видобуток країн, що не входять до ОПЕК, також продовжує зростати.

Однак після того, як санкції США та Великої Британії щодо найбільших російських нафтових компаній два тижні тому пом'якшили агресивний ведмежий настрій ринку, наприкінці жовтня спостерігалося зрушення у динаміці цін на нафту, повідомляє Haitong Securities.

План ОПЕК+ призупинити подальше збільшення видобутку у першому кварталі наступного року також частково послабив побоювання щодо надлишку пропозиції, повідомляє Haitong Securities.

Проте побоювання щодо слабкого попиту зберігаються.

З початку року станом на 4 листопада світовий попит на нафту зріс на 850 000 барелів на добу, що нижче за прогнозоване раніше J.P. Morgan зростання в 900 000 барелів на добу, ідеться в клієнтській записці банку.

"Високочастотні індикатори вказують на те, що споживання нафти в США залишається низьким", - ідеться в записці, вказуючи на слабку активність у сфері туризму та скорочення обсягів контейнерних перевезень.

Під час попередньої сесії ціни на нафту впали після того, як Управління енергетичної інформації США повідомило, що запаси нафти в США зросли на 5,2 млн барелів до 421,2 млн барелів минулого тижня в порівнянні з прогнозами зростання на 603 000 барелів.

"Ми вважаємо, що знижувальний тиск на ціни на нафту збережеться, що підтверджує наш прогноз нижче за консенсус-прогноз: 60 доларів за барель до кінця 2025 року і 50 доларів за барель до кінця 2026 року", - ідеться у замітці Capital Economics.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, у грудні різко знизила ціни на свою нафту для азійських покупців, відреагувавши на високий рівень пропозиції на ринку через нарощування видобутку країнами ОПЕК+.

Санкції США зменшили кількість покупців російської нафти в Китаї – Bloomberg