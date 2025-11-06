ukenru
5 ноября, 21:56 • 17879 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 31104 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 23358 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 26982 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 25866 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 35884 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 38762 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23267 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23276 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 37186 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Графики отключений электроэнергии
Нефть дорожает после падения до двухнедельных минимумов

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Цены на нефть выросли в четверг после двухнедельных минимумов, фьючерсы на Brent и WTI увеличились на 0,27% и 0,3% соответственно. Смягчение санкций и план ОПЕК+ по добыче повлияли на рынок, но опасения относительно спроса сохраняются.

Нефть дорожает после падения до двухнедельных минимумов

Цены на нефть выросли в четверг на фоне ослабления опасений по поводу избытка предложения после закрытия на двухнедельных минимумах на предыдущей сессии на фоне снижения спроса, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, или 0,27%, до $63,69 за баррель к 04:55 по Гринвичу (06:55 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 18 центов, или на 0,3%, до $59,78.

Мировые цены на нефть в октябре падали третий месяц подряд на фоне опасений избытка предложения, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники увеличили добычу, в то время как добыча стран, не входящих в ОПЕК, также продолжает расти.

Однако после того, как санкции США и Великобритании в отношении крупнейших российских нефтяных компаний две недели назад смягчили агрессивный медвежий настрой рынка, в конце октября наблюдался сдвиг в динамике цен на нефть, сообщает Haitong Securities.

План ОПЕК+ приостановить дальнейшее увеличение добычи в первом квартале следующего года также частично ослабил опасения по поводу избытка предложения, сообщает Haitong Securities.

Однако опасения по поводу слабого спроса сохраняются.

С начала года по состоянию на 4 ноября мировой спрос на нефть вырос на 850 000 баррелей в сутки, что ниже прогнозируемого ранее J.P. Morgan роста в 900 000 баррелей в сутки, говорится в клиентской записке банка.

"Высокочастотные индикаторы указывают на то, что потребление нефти в США остается низким", - говорится в записке, указывая на слабую активность в сфере туризма и сокращение объемов контейнерных перевозок.

Во время предыдущей сессии цены на нефть упали после того, как Управление энергетической информации США сообщило, что запасы нефти в США выросли на 5,2 млн баррелей до 421,2 млн баррелей на прошлой неделе по сравнению с прогнозами роста на 603 000 баррелей.

"Мы считаем, что понижательное давление на цены на нефть сохранится, что подтверждает наш прогноз ниже консенсус-прогноза: 60 долларов за баррель к концу 2025 года и 50 долларов за баррель к концу 2026 года", - говорится в заметке Capital Economics.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в декабре резко снизила цены на свою нефть для азиатских покупателей, отреагировав на высокий уровень предложения на рынке из-за наращивания добычи странами ОПЕК+.

Санкции США сократили число покупателей российской нефти в Китае – Bloomberg03.11.25, 17:57 • 3134 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
ОПЕК
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты