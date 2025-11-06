Бразилия наращивает добычу нефти на месторождении Бузиос, усиливая риск перенасыщения мирового рынка

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 23455 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 32906 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 23435 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 23788 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 48825 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 34479 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 37575 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49980 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38967 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32724 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 18660 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 17000 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам6 ноября, 09:50 • 29938 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей6 ноября, 10:56 • 27552 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 17995 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 23458 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 18194 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 27739 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 30132 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ульф Кристерссон
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Днепр
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда6 ноября, 07:34 • 25996 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката5 ноября, 15:25 • 26337 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 28152 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 44595 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 48662 просмотра
Бразилия наращивает добычу нефти на месторождении Бузиос, усиливая риск перенасыщения мирового рынка

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Бразильская компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) увеличивает объемы добычи на месторождении Бузиос, несмотря на падение мировых цен на нефть. Производство достигло 1 миллиона баррелей в день, что делает Бразилию лидером по росту добычи среди стран, не входящих в ОПЕК.

Бразилия наращивает добычу нефти на месторождении Бузиос, усиливая риск перенасыщения мирового рынка
Фото: Bloomberg

Государственная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) увеличивает объемы добычи на крупнейшем в мире глубоководном месторождении Бузиос, несмотря на падение мировых цен на нефть и угрозу перенасыщения рынка. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце добыча на месторождении достигла 1 миллиона баррелей в день, что стало возможным после досрочного запуска шестого плавучего производственного комплекса. Это позволило Бразилии стать одним из лидеров по росту добычи среди стран, не входящих в ОПЕК.

Нефть дорожает после падения до двухнедельных минимумов06.11.25, 08:26 • 3160 просмотров

Расширение Бузиоса совпадает со снижением мировых фьючерсов на нефть почти на 15% в этом году. Аналитики Mercuria прогнозируют, что избыток предложения может достичь 2 миллионов баррелей в день в 2026 году.

Текущие темпы развития позволяют Petrobras удерживать высокие объемы экспорта даже на фоне падения прибыльности. Компания, по оценкам Bloomberg, объявит о дивидендах в размере около 2,2 млрд долларов США.

Крупнейший рынок находится здесь, в Бразилии 

– заявил главный исполнительный директор SBM Offshore Ойвинда Тангена, участвующий в расширении производственных мощностей.

Цены на нефть снизились на фоне спада на рынках и сильного давления на доллар05.11.25, 08:23 • 4938 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Bloomberg L.P.
Бразилия