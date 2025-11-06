Бразилия наращивает добычу нефти на месторождении Бузиос, усиливая риск перенасыщения мирового рынка

Фото: Bloomberg

Государственная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) увеличивает объемы добычи на крупнейшем в мире глубоководном месторождении Бузиос, несмотря на падение мировых цен на нефть и угрозу перенасыщения рынка. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце добыча на месторождении достигла 1 миллиона баррелей в день, что стало возможным после досрочного запуска шестого плавучего производственного комплекса. Это позволило Бразилии стать одним из лидеров по росту добычи среди стран, не входящих в ОПЕК.

Нефть дорожает после падения до двухнедельных минимумов

Расширение Бузиоса совпадает со снижением мировых фьючерсов на нефть почти на 15% в этом году. Аналитики Mercuria прогнозируют, что избыток предложения может достичь 2 миллионов баррелей в день в 2026 году.

Текущие темпы развития позволяют Petrobras удерживать высокие объемы экспорта даже на фоне падения прибыльности. Компания, по оценкам Bloomberg, объявит о дивидендах в размере около 2,2 млрд долларов США.

Крупнейший рынок находится здесь, в Бразилии – заявил главный исполнительный директор SBM Offshore Ойвинда Тангена, участвующий в расширении производственных мощностей.

Цены на нефть снизились на фоне спада на рынках и сильного давления на доллар