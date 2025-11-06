Бразилия наращивает добычу нефти на месторождении Бузиос, усиливая риск перенасыщения мирового рынка
Бразильская компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) увеличивает объемы добычи на месторождении Бузиос, несмотря на падение мировых цен на нефть. Производство достигло 1 миллиона баррелей в день, что делает Бразилию лидером по росту добычи среди стран, не входящих в ОПЕК.
Государственная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) увеличивает объемы добычи на крупнейшем в мире глубоководном месторождении Бузиос, несмотря на падение мировых цен на нефть и угрозу перенасыщения рынка. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
В прошлом месяце добыча на месторождении достигла 1 миллиона баррелей в день, что стало возможным после досрочного запуска шестого плавучего производственного комплекса. Это позволило Бразилии стать одним из лидеров по росту добычи среди стран, не входящих в ОПЕК.
Расширение Бузиоса совпадает со снижением мировых фьючерсов на нефть почти на 15% в этом году. Аналитики Mercuria прогнозируют, что избыток предложения может достичь 2 миллионов баррелей в день в 2026 году.
Текущие темпы развития позволяют Petrobras удерживать высокие объемы экспорта даже на фоне падения прибыльности. Компания, по оценкам Bloomberg, объявит о дивидендах в размере около 2,2 млрд долларов США.
Крупнейший рынок находится здесь, в Бразилии
