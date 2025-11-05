Цены на нефть снизились на фоне спада на рынках и сильного давления на доллар

Цены на нефть в среду снизились на фоне общего спада на финансовых рынках и укрепления доллара США, тогда как инвесторы оценивали перспективы поставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent к 04:08 по Гринвичу (06:08 по Киеву) снизились на 6 центов, или 0,1%, до $64,38 за баррель, достигнув почти двухнедельного минимума на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 10 центов, или на 0,17%, до $60,46.

Аналитики ANZ в своей клиентской записке в среду отметили, что из-за нежелания инвесторов рисковать, рыночные настроения на всех рынках стали меняться, и в среду азиатские акции упали, а волатильность достигла уровней, не наблюдавшихся с апреля, после того как вчерашняя распродажа на Уолл-стрит, спровоцированная технологическими активами, привлекла внимание к повышенным оценкам.

Индекс доллара США, который измеряет курс этой валюты по отношению к евро и фунту стерлингов, а также к иене и трем другим валютам, остался на уровне трехмесячного максимума, чему способствовали разногласия в Совете управляющих Федеральной резервной системы, что указывает на низкую вероятность снижения процентной ставки на следующем заседании.

Укрепление доллара делает нефть, деноминированную в долларах, дороже для владельцев других валют, что может повлиять на спрос. Снижение процентной ставки США обычно стимулирует спрос.

"Цены на сырую нефть снижаются... поскольку настроения относительно риска резко изменились на негативные, что привело к росту курса доллара США как актива-убежища. Оба эти фактора оказывали давление на цены на сырую нефть", - отметил аналитик IG Market Тони Сикамор в своем сообщении.

Цены также были под давлением после того, как Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов нефти в США на неделе, закончившейся 31 октября, сообщили источники со ссылкой на данные API, опубликованные во вторник.

Опасения относительно предложения продолжали оказывать давление на цены. ОПЕК+ в воскресенье договорилась об увеличении добычи на 137 000 баррелей в сутки в декабре. Группа решила приостановить дальнейшее увеличение добычи в первом квартале 2026 года. Однако, как отмечают аналитики LSEG, это приостановление "вряд ли окажет существенную поддержку ценам в ноябре и декабре".

ОПЕК+ готовится к умеренному повышению добычи нефти в декабре – Bloomberg

Сама ОПЕК увеличила добычу лишь на 30 000 баррелей в сутки в октябре против 330 000 баррелей в сутки месяцем ранее, поскольку ранее согласованное увеличение добычи ОПЕК+ было нивелировано снижением добычи в Нигерии, Ливии и Венесуэле.