Цены на нефть снизились на фоне спада на рынках и сильного давления на доллар

4 ноября, 23:11 • 20252 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 23550 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 49684 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 38124 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 37337 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 34839 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49977 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45167 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19638 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18713 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49986 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 46173 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45171 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 64117 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 62156 просмотра
Цены на нефть снизились на фоне спада на рынках и сильного давления на доллар

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на фоне общего спада на финансовых рынках и укрепления доллара США. Инвесторы оценивали перспективы поставок и роста запасов нефти в США.

Цены на нефть снизились на фоне спада на рынках и сильного давления на доллар

Цены на нефть в среду снизились на фоне общего спада на финансовых рынках и укрепления доллара США, тогда как инвесторы оценивали перспективы поставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent к 04:08 по Гринвичу (06:08 по Киеву) снизились на 6 центов, или 0,1%, до $64,38 за баррель, достигнув почти двухнедельного минимума на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 10 центов, или на 0,17%, до $60,46.

Аналитики ANZ в своей клиентской записке в среду отметили, что из-за нежелания инвесторов рисковать, рыночные настроения на всех рынках стали меняться, и в среду азиатские акции упали, а волатильность достигла уровней, не наблюдавшихся с апреля, после того как вчерашняя распродажа на Уолл-стрит, спровоцированная технологическими активами, привлекла внимание к повышенным оценкам.

Индекс доллара США, который измеряет курс этой валюты по отношению к евро и фунту стерлингов, а также к иене и трем другим валютам, остался на уровне трехмесячного максимума, чему способствовали разногласия в Совете управляющих Федеральной резервной системы, что указывает на низкую вероятность снижения процентной ставки на следующем заседании.

Укрепление доллара делает нефть, деноминированную в долларах, дороже для владельцев других валют, что может повлиять на спрос. Снижение процентной ставки США обычно стимулирует спрос.

"Цены на сырую нефть снижаются... поскольку настроения относительно риска резко изменились на негативные, что привело к росту курса доллара США как актива-убежища. Оба эти фактора оказывали давление на цены на сырую нефть", - отметил аналитик IG Market Тони Сикамор в своем сообщении.

Цены также были под давлением после того, как Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов нефти в США на неделе, закончившейся 31 октября, сообщили источники со ссылкой на данные API, опубликованные во вторник.

Опасения относительно предложения продолжали оказывать давление на цены. ОПЕК+ в воскресенье договорилась об увеличении добычи на 137 000 баррелей в сутки в декабре. Группа решила приостановить дальнейшее увеличение добычи в первом квартале 2026 года. Однако, как отмечают аналитики LSEG, это приостановление "вряд ли окажет существенную поддержку ценам в ноябре и декабре".

ОПЕК+ готовится к умеренному повышению добычи нефти в декабре – Bloomberg02.11.25, 15:31 • 3849 просмотров

Сама ОПЕК увеличила добычу лишь на 30 000 баррелей в сутки в октябре против 330 000 баррелей в сутки месяцем ранее, поскольку ранее согласованное увеличение добычи ОПЕК+ было нивелировано снижением добычи в Нигерии, Ливии и Венесуэле.

Юлия Шрамко

