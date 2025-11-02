ОПЕК+ готовится к умеренному повышению добычи нефти в декабре – Bloomberg
Киев • УНН
ОПЕК+ готовится одобрить небольшое увеличение добычи нефти в декабре, что соответствует стратегии постепенного восстановления объемов. Решение примут на онлайн-заседании в воскресенье, несмотря на снижение цен на нефть и санкции против российских компаний.
Альянс ОПЕК+ планирует одобрить очередное, но небольшое увеличение нефтедобычи в декабре. Делегаты организации сообщают, что решение будет принято на онлайн-заседании в воскресенье и имеет целью осторожное возвращение группы к рыночным позициям. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Ожидается, что члены альянса во главе с Саудовской Аравией ратифицируют повышение добычи примерно на 137 тысяч баррелей в сутки. Этот темп соответствует постепенной стратегии ОПЕК+, которая восстанавливает часть остановленного два года назад объема в 1,65 миллиона баррелей в день.
Заседание проходит в сложных условиях: на Россию, одного из лидеров альянса, оказывается все большее давление из-за санкций США, введенных против двух ее главных нефтяных компаний.
Цены на нефть снижаются третий месяц подряд на фоне сильного доллара и большого предложения31.10.25, 08:33 • 2918 просмотров
Хотя это временно поддержало цены, которые ранее упали до пятимесячного минимума, эксперты считают, что реальное влияние санкций еще рано оценивать.
На этом фоне цена Brent остается ниже 65 долларов за баррель, а рынок демонстрирует признаки избытка. Некоторые аналитики, в частности Trafigura Group, фиксируют накопление запасов в танкерах, тогда как Международное энергетическое агентство прогнозирует превышение предложения над спросом более чем на 3 миллиона баррелей в сутки в текущем квартале.
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний23.10.25, 00:40 • 17486 просмотров
Несмотря на предостережения о возможном падении цен ниже 60 долларов, которые высказывают Goldman Sachs и JPMorgan Chase, ОПЕК+ придерживается курса на "умеренное восстановление добычи", аргументируя это стабильными рыночными основами и низким уровнем запасов.
ОПЕК+ готовит небольшое повышение добычи нефти в декабре – делегаты27.10.25, 21:06 • 3957 просмотров