Цены на нефть снижаются третий месяц подряд на фоне сильного доллара и большого предложения

Цены на нефть снизились в пятницу, направляясь к третьему месячному падению подряд. Рост цен на нефть был ограничен укреплением доллара и слабыми данными по Китаю, тогда как рост предложения от основных мировых производителей компенсировал влияние западных санкций на российский экспорт, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На 04:10 по Гринвичу (06:10 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 36 центов, или 0,55%, до $64,64 за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $60,14 за баррель, снизившись на 43 цента, или 0,71%.

"Укрепление доллара США повлияло на интерес инвесторов к сырьевым товарам", - отмечают аналитики ANZ.

Доллар достиг трехмесячного максимума на фоне неопределенности рынков

Курс доллара укрепился после того, как в среду глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в декабре не гарантировано.

Нефть также снизилась в цене после того, как официальный опрос показал, что производственная активность в Китае в октябре сократилась седьмой месяц подряд.

Цены на нефть марок Brent и WTI, как ожидается, упадут примерно на 3% в октябре, на фоне ожиданий, что рост предложения в этом году превысит рост спроса. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупные производители, не входящие в ОПЕК, наращивают добычу, чтобы увеличить свою долю на рынке.

Увеличение предложения смягчит влияние западных санкций, которые нарушают экспорт российской нефти ее основным покупателям – Китаю и Индии.

Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters

ОПЕК+ склоняется к умеренному увеличению добычи в декабре, сообщили источники, знакомые с переговорами, перед встречей группы в воскресенье.

Восемь членов ОПЕК+ увеличили целевые показатели добычи в общей сложности более чем на 2,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 2,5% от мирового предложения, в рамках серии ежемесячных повышений.

Тем временем, согласно данным JODI, опубликованным в среду, экспорт нефти из Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера, в августе достиг шестимесячного максимума в 6,407 млн баррелей в сутки и, как ожидается, продолжит расти.

В отчете Управления энергетической информации США (EIA) также отмечен рекордный объем добычи на прошлой неделе – 13,6 млн баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Китай согласился начать закупку американских энергоносителей, добавив, что может быть заключена очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа из Аляски.

Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта

Однако аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, приведет ли торговая сделка между США и Китаем к росту спроса Китая на американские энергоносители.

"Аляска производит всего 3% от общего объема добычи сырой нефти в США (незначительное количество), и мы считаем, что закупки Китаем аляскинского СПГ, вероятно, будут обусловлены рынком", - отметил аналитик Barclays Майкл Маклин в своей заметке.