МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 4766 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 34883 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 39040 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 31908 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 62213 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 12771 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27924 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 26558 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28476 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Цены на нефть снижаются третий месяц подряд на фоне сильного доллара и большого предложения

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI упали на 0,55% и 0,71% соответственно, направляясь к третьему месячному падению. Укрепление доллара и сокращение производственной активности в Китае повлияли на рынок, тогда как рост предложения от ОПЕК+ и США компенсировал влияние санкций.

Цены на нефть снижаются третий месяц подряд на фоне сильного доллара и большого предложения

Цены на нефть снизились в пятницу, направляясь к третьему месячному падению подряд. Рост цен на нефть был ограничен укреплением доллара и слабыми данными по Китаю, тогда как рост предложения от основных мировых производителей компенсировал влияние западных санкций на российский экспорт, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На 04:10 по Гринвичу (06:10 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 36 центов, или 0,55%, до $64,64 за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $60,14 за баррель, снизившись на 43 цента, или 0,71%.

"Укрепление доллара США повлияло на интерес инвесторов к сырьевым товарам", - отмечают аналитики ANZ.

Доллар достиг трехмесячного максимума на фоне неопределенности рынков31.10.25, 04:17 • 1996 просмотров

Курс доллара укрепился после того, как в среду глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в декабре не гарантировано.

Нефть также снизилась в цене после того, как официальный опрос показал, что производственная активность в Китае в октябре сократилась седьмой месяц подряд.

Цены на нефть марок Brent и WTI, как ожидается, упадут примерно на 3% в октябре, на фоне ожиданий, что рост предложения в этом году превысит рост спроса. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупные производители, не входящие в ОПЕК, наращивают добычу, чтобы увеличить свою долю на рынке.

Увеличение предложения смягчит влияние западных санкций, которые нарушают экспорт российской нефти ее основным покупателям – Китаю и Индии.

Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2364 просмотра

ОПЕК+ склоняется к умеренному увеличению добычи в декабре, сообщили источники, знакомые с переговорами, перед встречей группы в воскресенье.

Восемь членов ОПЕК+ увеличили целевые показатели добычи в общей сложности более чем на 2,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 2,5% от мирового предложения, в рамках серии ежемесячных повышений.

Тем временем, согласно данным JODI, опубликованным в среду, экспорт нефти из Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера, в августе достиг шестимесячного максимума в 6,407 млн баррелей в сутки и, как ожидается, продолжит расти.

В отчете Управления энергетической информации США (EIA) также отмечен рекордный объем добычи на прошлой неделе – 13,6 млн баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Китай согласился начать закупку американских энергоносителей, добавив, что может быть заключена очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа из Аляски.

Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30.10.25, 17:14 • 19226 просмотров

Однако аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, приведет ли торговая сделка между США и Китаем к росту спроса Китая на американские энергоносители.

"Аляска производит всего 3% от общего объема добычи сырой нефти в США (незначительное количество), и мы считаем, что закупки Китаем аляскинского СПГ, вероятно, будут обусловлены рынком", - отметил аналитик Barclays Майкл Маклин в своей заметке.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Джером Пауэлл
Аляска
Федеральная резервная система
Barclays
ОПЕК
Reuters
Дональд Трамп
Саудовская Аравия