22:19 • 4268 просмотра
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 18707 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 29908 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 23187 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 27126 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 54595 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 11027 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27197 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24741 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28136 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Доллар достиг трехмесячного максимума на фоне неопределенности рынков

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Доллар США удерживался в пятницу на высоких уровнях в начале азиатских торгов после достижения трехмесячного максимума. Индекс доллара остался стабильным на уровне 99,478 после падения фондового рынка на Уолл-стрит в четверг.

Доллар достиг трехмесячного максимума на фоне неопределенности рынков

Доллар США удерживался на высоких уровнях в начале азиатских торгов в пятницу после достижения трехмесячного максимума, поскольку трейдеры оценивают сигналы от центральных банков, отчеты технологического сектора и предварительное тарифное перемирие между США и Китаем. Индекс доллара, измеряющий его силу по отношению к корзине из шести валют, остался стабильным на уровне 99,478 после падения фондового рынка на Уолл-стрит в четверг, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Доллар снизился на 0,1% до 153,935 иены после того, как данные показали, что базовые потребительские цены в Токио выросли на 2,8% в октябре по сравнению с прошлым годом, указывая на более высокую, чем целевая, инфляцию и усложняя действия Банка Японии после того, как он оставил ставки без изменений.

Нежелание рисковать способствует доллару. ФРС не уверена, будет ли снова сокращать ставку. И ослабление иены, вызванное тем, что делает Банк Японии, не помогает

 – сказал Родриго Катриль, валютный стратег Национального банка Австралии в Сиднее. 

Новоназначенный министр финансов Японии Сацуки Катаяма в четверг заявила, что не поддерживает предыдущие утверждения о том, что реальная стоимость иены должна быть близка к 120-130 за доллар, ссылаясь на свою нынешнюю должность.

россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка28.10.25, 14:34 • 2780 просмотров

Трейдеры уменьшили ожидания относительно сокращения ставок Федеральной резервной системой на заседании 10 декабря: вероятность снижения на 25 базисных пунктов упала до 74,7% по сравнению с 91,1% неделю назад, по данным FedWatch от CME Group. Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к трехнедельному максимуму на уровне 4,0989%.

Евро тем временем укрепился на 0,1% до $1,1572 после того, как Европейский центральный банк в третий раз подряд оставил ставки без изменений на уровне 2%, подчеркнув, что экономическая политика находится в "хорошем состоянии" из-за уменьшения рисков.

В мире стало больше миллиардеров: россия сравнялась с Британией по их количеству30.10.25, 09:39 • 3310 просмотров

