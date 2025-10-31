Доллар достиг трехмесячного максимума на фоне неопределенности рынков

Доллар США удерживался на высоких уровнях в начале азиатских торгов в пятницу после достижения трехмесячного максимума, поскольку трейдеры оценивают сигналы от центральных банков, отчеты технологического сектора и предварительное тарифное перемирие между США и Китаем. Индекс доллара, измеряющий его силу по отношению к корзине из шести валют, остался стабильным на уровне 99,478 после падения фондового рынка на Уолл-стрит в четверг, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Доллар снизился на 0,1% до 153,935 иены после того, как данные показали, что базовые потребительские цены в Токио выросли на 2,8% в октябре по сравнению с прошлым годом, указывая на более высокую, чем целевая, инфляцию и усложняя действия Банка Японии после того, как он оставил ставки без изменений.

Нежелание рисковать способствует доллару. ФРС не уверена, будет ли снова сокращать ставку. И ослабление иены, вызванное тем, что делает Банк Японии, не помогает – сказал Родриго Катриль, валютный стратег Национального банка Австралии в Сиднее.

Новоназначенный министр финансов Японии Сацуки Катаяма в четверг заявила, что не поддерживает предыдущие утверждения о том, что реальная стоимость иены должна быть близка к 120-130 за доллар, ссылаясь на свою нынешнюю должность.

россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка

Трейдеры уменьшили ожидания относительно сокращения ставок Федеральной резервной системой на заседании 10 декабря: вероятность снижения на 25 базисных пунктов упала до 74,7% по сравнению с 91,1% неделю назад, по данным FedWatch от CME Group. Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к трехнедельному максимуму на уровне 4,0989%.

Евро тем временем укрепился на 0,1% до $1,1572 после того, как Европейский центральный банк в третий раз подряд оставил ставки без изменений на уровне 2%, подчеркнув, что экономическая политика находится в "хорошем состоянии" из-за уменьшения рисков.

В мире стало больше миллиардеров: россия сравнялась с Британией по их количеству