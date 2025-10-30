В мире стало больше миллиардеров: россия сравнялась с Британией по их количеству

Исследование Billionaire Census 2025 компании Altrata показало, что за 2024 год количество российских миллиардеров выросло на 8,5% — до 128 человек с совокупным состоянием в 457 млрд долларов. В Великобритании этот показатель вырос на 4,9% и также составляет 128 человек. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Теперь россия и Великобритания по этому показателю делят четвертое место в мировом рейтинге.

Отчет Altrata, который публикуется уже в двенадцатый раз, свидетельствует, что общее состояние миллиардеров в мире выросло на 10,3%, достигнув 13,4 трлн долларов. Количество миллиардеров в 2024 году увеличилось на 5,6%, достигнув рекордного уровня — 3508 человек.

ЕС не исключил из санкционного списка ни одного российского олигарха или военного преступника - Сибига

Лидерами рейтинга миллиардеров стали США — 1135 миллиардеров, Китай — 321, и Германия — 184. В Германии основное богатство сосредоточено в розничной торговле, автомобилестроении и логистике.

В то же время в исследовании отмечается, что экономика Германии в последние годы отстает от мировых аналогов из-за структурных ограничений, что замедляет создание нового богатства. Несмотря на это, грамотно управляемые активы продолжают расти, доходность акций DAX высока, а увеличенные государственные расходы на оборону и инфраструктуру открывают новые возможности для роста числа сверхбогатых лиц.

ЕС планирует передать Raiffeisen активы, связанные с российским олигархом Дерипаской - Financial Times