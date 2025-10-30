$42.080.01
Эксклюзив
08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 1530 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:35 • 7170 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:13 • 12049 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 22476 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 42352 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 43440 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42247 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87370 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43764 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Эксклюзив
Эксклюзив
В мире стало больше миллиардеров: россия сравнялась с Британией по их количеству

Киев • УНН

 • 904 просмотра

За 2024 год количество российских миллиардеров выросло на 8,5% до 128 человек, сравнявшись с Великобританией. В целом в мире количество миллиардеров достигло рекордных 3508 человек с совокупным состоянием в 13,4 трлн долларов.

В мире стало больше миллиардеров: россия сравнялась с Британией по их количеству

Исследование Billionaire Census 2025 компании Altrata показало, что за 2024 год количество российских миллиардеров выросло на 8,5% — до 128 человек с совокупным состоянием в 457 млрд долларов. В Великобритании этот показатель вырос на 4,9% и также составляет 128 человек. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Теперь россия и Великобритания по этому показателю делят четвертое место в мировом рейтинге.

Отчет Altrata, который публикуется уже в двенадцатый раз, свидетельствует, что общее состояние миллиардеров в мире выросло на 10,3%, достигнув 13,4 трлн долларов. Количество миллиардеров в 2024 году увеличилось на 5,6%, достигнув рекордного уровня — 3508 человек.

ЕС не исключил из санкционного списка ни одного российского олигарха или военного преступника - Сибига12.09.25, 18:02 • 4017 просмотров

Лидерами рейтинга миллиардеров стали США1135 миллиардеров, Китай321, и Германия184. В Германии основное богатство сосредоточено в розничной торговле, автомобилестроении и логистике.

В то же время в исследовании отмечается, что экономика Германии в последние годы отстает от мировых аналогов из-за структурных ограничений, что замедляет создание нового богатства. Несмотря на это, грамотно управляемые активы продолжают расти, доходность акций DAX высока, а увеличенные государственные расходы на оборону и инфраструктуру открывают новые возможности для роста числа сверхбогатых лиц.

ЕС планирует передать Raiffeisen активы, связанные с российским олигархом Дерипаской - Financial Times03.10.25, 09:22 • 3156 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Тренд
Великобритания
Германия
Китай
Соединённые Штаты