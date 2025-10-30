У світі побільшало мільярдерів: росія зрівнялася з Британією за їхньою кількістю
Київ • УНН
За 2024 рік кількість російських мільярдерів зросла на 8,5% до 128 осіб, зрівнявшись із Великою Британією. Загалом у світі кількість мільярдерів досягла рекордних 3508 осіб із сукупним статком у 13,4 трлн доларів.
Дослідження Billionaire Census 2025 компанії Altrata показало, що за 2024 рік кількість російських мільярдерів зросла на 8,5% — до 128 осіб із сукупним статком у 457 млрд доларів. У Великій Британії цей показник зріс на 4,9% і також становить 128 осіб. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Тепер росія і Велика Британія за цим показником ділять четверте місце у світовому рейтингу.
Звіт Altrata, який публікується вже вдванадцяте, свідчить, що загальний статок мільярдерів у світі зріс на 10,3%, досягнувши 13,4 трлн доларів. Кількість мільярдерів у 2024 році збільшилася на 5,6%, досягнувши рекордного рівня — 3508 осіб.
Лідерами рейтингу мільярдерів стали США — 1135 мільярдерів, Китай — 321, і Німеччина — 184. У Німеччині основне багатство зосереджене у роздрібній торгівлі, автомобілебудуванні та логістиці.
Водночас у дослідженні зазначається, що економіка Німеччини останніми роками відстає від світових аналогів через структурні обмеження, що уповільнює створення нового багатства. Попри це, грамотно керовані активи продовжують зростати, дохідність акцій DAX висока, а збільшені державні витрати на оборону та інфраструктуру відкривають нові можливості для зростання кількості надзаможних осіб.
