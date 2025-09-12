ЄС не вилучив з санкційного списку жодного російського олігарха або військового злочинця - Сибіга

Європейський союз продовжив персональні санкції проти росіян, не вилучивши звідти жодного олігарха або військового злочинця. Раніше були ризики, що так станеться. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції, повідомляє УНН.

Він також зазначив, що Україна вдячна європейським партнерам за солідарність. Глава МЗС України наголосив, що це саме те рішення, яке має бути після такої ескалації і провокації з боку росії, як удар дронами по Польщі.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас поовідомила, що Європейський Союз продовжив санкції проти росії - водночас там завершують роботу над 19 пакетом санкцій.

Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом - розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки. Ми й надалі будемо душити путіна грошима на війну