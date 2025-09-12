$41.310.10
14:01 • 5914 перегляди
Ексклюзив
11:55 • 18499 перегляди
Ексклюзив
10:50 • 19002 перегляди
Ексклюзив
09:11 • 18281 перегляди
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 29927 перегляди
12 вересня, 08:16 • 18806 перегляди
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16964 перегляди
12 вересня, 05:51 • 39863 перегляди
11 вересня, 19:17 • 40512 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Олена Сосєдка
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
ЄС не вилучив з санкційного списку жодного російського олігарха або військового злочинця - Сибіга

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Європейський Союз продовжив персональні санкції проти росіян, не вилучаючи з них жодного олігарха чи військового злочинця. Це рішення прийнято після ескалації та провокації з боку росії, як удар дронами по Польщі.

ЄС не вилучив з санкційного списку жодного російського олігарха або військового злочинця - Сибіга

Європейський союз продовжив персональні санкції проти росіян, не вилучивши звідти жодного олігарха або військового злочинця. Раніше були ризики, що так станеться. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції, повідомляє УНН.

Європейський Союз продовжує персональні санкції щодо росіян, не вилучивши з цього списку жодного російського олігарха або ж військового злочинця. Такі ризики були, але зараз не відбулися 

- повідомив Сибіга.

Він також зазначив, що Україна вдячна європейським партнерам за солідарність. Глава МЗС України наголосив, що це саме те рішення, яке має бути після такої ескалації і провокації з боку росії, як удар дронами по Польщі.

Доповнення

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас поовідомила, що Європейський Союз продовжив санкції проти росії - водночас там завершують роботу над 19 пакетом санкцій.

Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом - розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки. Ми й надалі будемо душити путіна грошима на війну 

- заявила вона.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна
Польща