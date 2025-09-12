ЕС не исключил из санкционного списка ни одного российского олигарха или военного преступника - Сибига
Киев • УНН
Европейский союз продлил персональные санкции против россиян, не исключив оттуда ни одного олигарха или военного преступника. Ранее были риски, что так произойдет. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции, сообщает УНН.
Он также отметил, что Украина благодарна европейским партнерам за солидарность. Глава МИД Украины подчеркнул, что это именно то решение, которое должно быть после такой эскалации и провокации со стороны россии, как удар дронами по Польше.
Дополнение
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз продлил санкции против россии - в то же время там завершают работу над 19 пакетом санкций.
Мы только что продлили наши санкции против россии. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом - рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки. Мы и впредь будем душить путина деньгами на войну