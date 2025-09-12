ЄС продовжує санкції проти росії та готує новий пакет - Каллас

Європейський Союз у п’ятницю, 12 вересня, продовжив санкції проти росії - водночас там завершують роботу над 19 пакетом санкцій. Про це повідомила у соцмережі "Х" високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.

Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом - розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки. Ми й надалі будемо душити путіна грошима на війну