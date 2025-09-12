ЄС продовжує санкції проти росії та готує новий пакет - Каллас

$41.310.10
09:11 • 2986 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
08:46 • 11054 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 9978 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
07:34 • 12060 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 36028 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 38536 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 51940 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 79474 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
11 вересня, 14:49 • 39927 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30964 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 29888 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 30097 перегляди
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров12 вересня, 01:50 • 6078 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 10503 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 24492 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 79485 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08 • 53832 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 71823 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 74934 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Радослав Сікорський
Гаррі, герцог Сассекський
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Івано-Франківська область
Велика Британія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 27090 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 71823 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 36985 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 43376 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 108634 перегляди
The New York Times
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

ЄС продовжує санкції проти росії та готує новий пакет - Каллас

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Європейський Союз 12 вересня продовжив санкції проти росії. Також завершується робота над 19-м пакетом санкцій.

Європейський Союз у п’ятницю, 12 вересня, продовжив санкції проти росії - водночас там завершують роботу над 19 пакетом санкцій. Про це повідомила у соцмережі "Х" високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.

Деталі

Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом - розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки. Ми й надалі будемо душити путіна грошима на війну

- заявила вона.

Нагадаємо

У понеділок, 15 вересня, Європейський Союз представить новий пакет санкцій, який буде узгоджено безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз