ЄС продовжує санкції проти росії та готує новий пакет - Каллас
Київ • УНН
Європейський Союз 12 вересня продовжив санкції проти росії. Також завершується робота над 19-м пакетом санкцій.
Європейський Союз у п’ятницю, 12 вересня, продовжив санкції проти росії - водночас там завершують роботу над 19 пакетом санкцій. Про це повідомила у соцмережі "Х" високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.
Деталі
Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом - розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки. Ми й надалі будемо душити путіна грошима на війну
Нагадаємо
У понеділок, 15 вересня, Європейський Союз представить новий пакет санкцій, який буде узгоджено безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.