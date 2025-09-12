ЕС продлевает санкции против россии и готовит новый пакет - Каллас
Киев • УНН
Европейский Союз 12 сентября продлил санкции против россии. Также завершается работа над 19-м пакетом санкций.
Европейский Союз в пятницу, 12 сентября, продлил санкции против россии - в то же время там завершают работу над 19 пакетом санкций. Об этом сообщила в соцсети "Х" высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает УНН.
Детали
Мы только что продлили наши санкции против россии. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом - рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки. Мы и впредь будем душить путина деньгами на войну
Напомним
В понедельник, 15 сентября, Европейский Союз представит новый пакет санкций, который будет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.