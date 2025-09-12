ЕС продлевает санкции против россии и готовит новый пакет - Каллас

Европейский Союз в пятницу, 12 сентября, продлил санкции против россии - в то же время там завершают работу над 19 пакетом санкций. Об этом сообщила в соцсети "Х" высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

Мы только что продлили наши санкции против россии. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом - рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки. Мы и впредь будем душить путина деньгами на войну - заявила она.

Напомним

В понедельник, 15 сентября, Европейский Союз представит новый пакет санкций, который будет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.