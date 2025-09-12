$41.310.10
Эксклюзив
09:11 • 2888 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 10895 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 9794 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 11971 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 35936 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 38499 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 51909 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 79387 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39919 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30959 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС продлевает санкции против россии и готовит новый пакет - Каллас

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Европейский Союз 12 сентября продлил санкции против россии. Также завершается работа над 19-м пакетом санкций.

ЕС продлевает санкции против россии и готовит новый пакет - Каллас

Европейский Союз в пятницу, 12 сентября, продлил санкции против россии - в то же время там завершают работу над 19 пакетом санкций. Об этом сообщила в соцсети "Х" высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

Мы только что продлили наши санкции против россии. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом - рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки. Мы и впредь будем душить путина деньгами на войну

- заявила она.

Напомним

В понедельник, 15 сентября, Европейский Союз представит новый пакет санкций, который будет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Евгений Устименко

Кайя Каллас
Европейский Союз