ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня
Київ • УНН
Європейський Союз 15 вересня представить новий пакет санкцій проти росії. Цей 19-й пакет узгоджено безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі France Inter, передає УНН.
Деталі
Новий пакет санкцій, який вперше з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому буде узгоджено безпосередньо з ним
За його словами, пакет буде представлено у понеділок, 15 вересня.
Він додав, що цей 19-й пакет санкцій "справлятиме колосальний тиск на росію володимира путіна, на ресурси, які він вкладає в цю агресивну війну, цю імперіалістичну та колоніальну війну, з єдиною метою: змінити його розрахунки та змусити його погодитися на припинення вогню".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що після нещодавнього вторгнення російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на дії кремля.