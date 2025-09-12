ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня

$41.210.09
Ексклюзив
08:46 • 1020 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 2666 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 7692 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 32723 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 36624 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 50558 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 75864 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39601 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30662 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51212 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 27468 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 27051 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 27291 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо03:57 • 5794 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 21761 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 1030 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 75870 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51219 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 67882 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 72430 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Гаррі, герцог Сассекський
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 25461 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 67882 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 35501 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 42037 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 107285 перегляди
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Європейський Союз 15 вересня представить новий пакет санкцій проти росії. Цей 19-й пакет узгоджено безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня

Європейський Союз у понеділок, 15 вересня, представить новий пакет санкцій, який буде узгоджено безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі France Inter, передає УНН.

Деталі

Новий пакет санкцій, який вперше з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому буде узгоджено безпосередньо з ним

- сказав Барро.

- сказав Барро.

За його словами, пакет буде представлено у понеділок, 15 вересня.

Він додав, що цей 19-й пакет санкцій "справлятиме колосальний тиск на росію володимира путіна, на ресурси, які він вкладає в цю агресивну війну, цю імперіалістичну та колоніальну війну, з єдиною метою: змінити його розрахунки та змусити його погодитися на припинення вогню".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після нещодавнього вторгнення російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на дії кремля. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна