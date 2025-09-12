ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября
Киев • УНН
Европейский Союз 15 сентября представит новый пакет санкций против России. Этот 19-й пакет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.
Европейский Союз в понедельник, 15 сентября, представит новый пакет санкций, который будет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter, передает УНН.
Детали
Новый пакет санкций, который впервые с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом будет согласован непосредственно с ним
По его словам, пакет будет представлен в понедельник, 15 сентября.
Он добавил, что этот 19-й пакет санкций "окажет колоссальное давление на россию владимира путина, на ресурсы, которые он вкладывает в эту агрессивную войну, эту империалистическую и колониальную войну, с единственной целью: изменить его расчеты и заставить его согласиться на прекращение огня".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после недавнего вторжения российских дронов на территорию Евросоюза именно сильный 19-й пакет санкций будет лучшим ответом на действия кремля.