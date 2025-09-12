$41.210.09
Эксклюзив
08:46 • 1576 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 3146 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 8092 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 32936 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 36799 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 50664 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 76136 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39612 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30672 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 51397 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Европейский Союз 15 сентября представит новый пакет санкций против России. Этот 19-й пакет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября

Европейский Союз в понедельник, 15 сентября, представит новый пакет санкций, который будет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter, передает УНН.

Детали

Новый пакет санкций, который впервые с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом будет согласован непосредственно с ним

- сказал Барро.

По его словам, пакет будет представлен в понедельник, 15 сентября.

Он добавил, что этот 19-й пакет санкций "окажет колоссальное давление на россию владимира путина, на ресурсы, которые он вкладывает в эту агрессивную войну, эту империалистическую и колониальную войну, с единственной целью: изменить его расчеты и заставить его согласиться на прекращение огня".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после недавнего вторжения российских дронов на территорию Евросоюза именно сильный 19-й пакет санкций будет лучшим ответом на действия кремля. 

Павел Башинский

