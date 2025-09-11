Сильний 19-й пакет санкцій ЄС є найкращою відповіддю на дії рф - Зеленський

$41.210.09
Ексклюзив
09:16 • 644 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 11078 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 28471 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 40391 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 90157 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 49095 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47039 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43155 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 82919 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 102774 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video11 вересня, 01:25 • 27630 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко11 вересня, 01:44 • 16802 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 16726 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 10343 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 10584 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 28481 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 90168 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 82922 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 62284 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 102780 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Пентагон
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 3194 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 24404 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 88999 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 80440 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 76031 перегляди
The Guardian
Twitter
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Сильний 19-й пакет санкцій ЄС є найкращою відповіддю на дії рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Нові обмеження стосуватимуться банківського сектору, тіньового флоту та критичних товарів.

Сильний 19-й пакет санкцій ЄС є найкращою відповіддю на дії рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після нещодавнього вторгнення російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на дії кремля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Пріоритетним напрямком нового санкційного пакету є російський банківський сектор, а також банки в країнах, які продовжують торгувати з росією. Також особливої уваги заслуговує інфраструктура тіньового флоту, що наповнює бюджет російської війни:

  • капітани суден;
    • страховики;
      • термінали, які використовуються для відвантаження нафти;
        • оператори ринку, які толерують російські схеми.

          Крім того, готується спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ росії до визначених критичних товарів. Тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.

          Також готується синхронізація санкції проти росії, заявив Зеленський.

          Нагадаємо

          Україна синхронізувала санкції з Великою Британією. Було запроваджено обмеження проти 46 фізосіб та 79 юросіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору рф.

          Євген Устименко

          ПолітикаНовини Світу
          Електроенергія
          Свіфт
          Європейський Союз
          Велика Британія
          Володимир Зеленський
          Сполучені Штати Америки
          Україна