Сильний 19-й пакет санкцій ЄС є найкращою відповіддю на дії рф - Зеленський
Київ • УНН
Нові обмеження стосуватимуться банківського сектору, тіньового флоту та критичних товарів.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що після нещодавнього вторгнення російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на дії кремля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Деталі
Пріоритетним напрямком нового санкційного пакету є російський банківський сектор, а також банки в країнах, які продовжують торгувати з росією. Також особливої уваги заслуговує інфраструктура тіньового флоту, що наповнює бюджет російської війни:
- капітани суден;
- страховики;
- термінали, які використовуються для відвантаження
нафти;
- оператори ринку, які толерують російські схеми.
Крім того, готується спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ росії до визначених критичних товарів. Тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.
Також готується синхронізація санкції проти росії, заявив Зеленський.
Нагадаємо
Україна синхронізувала санкції з Великою Британією. Було запроваджено обмеження проти 46 фізосіб та 79 юросіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору рф.