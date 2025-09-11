Мощный 19-й пакет санкций ЕС - лучший ответ на действия рф - Зеленский

$41.210.09
Эксклюзив
09:16 • 952 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 11309 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 28853 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 40602 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 90536 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 49207 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47112 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43214 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 83106 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 102976 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 27754 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 16937 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 16856 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 10465 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 10707 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 28853 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 90538 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 83106 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 62453 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 102976 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 3338 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 24494 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 89089 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 80514 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 76106 просмотра
Хранитель
Твиттер
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Мощный 19-й пакет санкций ЕС - лучший ответ на действия рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Новые ограничения будут касаться банковского сектора, теневого флота и критических товаров.

Мощный 19-й пакет санкций ЕС - лучший ответ на действия рф - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после недавнего вторжения российских дронов на территорию Евросоюза именно сильный 19-й пакет санкций будет лучшим ответом на действия кремля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Приоритетным направлением нового санкционного пакета является российский банковский сектор, а также банки в странах, которые продолжают торговать с россией. Также особого внимания заслуживает инфраструктура теневого флота, наполняющая бюджет российской войны:

  • капитаны судов;
    • страховщики;
      • терминалы, используемые для отгрузки нефти;
        • операторы рынка, которые толерантны к российским схемам.

          Кроме того, готовится специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ россии к определенным критическим товарам. Продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов.

          Также готовится синхронизация санкций против россии, заявил Зеленский.

          Напомним

          Украина синхронизировала санкции с Великобританией. Были введены ограничения против 46 физлиц и 79 юрлиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору рф.

          Евгений Устименко

          Электроэнергия
          СВИФТ
          Европейский Союз
          Великобритания
          Владимир Зеленский
          Соединённые Штаты
          Украина