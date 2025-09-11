Мощный 19-й пакет санкций ЕС - лучший ответ на действия рф - Зеленский
Киев • УНН
Новые ограничения будут касаться банковского сектора, теневого флота и критических товаров.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после недавнего вторжения российских дронов на территорию Евросоюза именно сильный 19-й пакет санкций будет лучшим ответом на действия кремля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
Приоритетным направлением нового санкционного пакета является российский банковский сектор, а также банки в странах, которые продолжают торговать с россией. Также особого внимания заслуживает инфраструктура теневого флота, наполняющая бюджет российской войны:
- капитаны судов;
- страховщики;
- терминалы, используемые для отгрузки
нефти;
- операторы рынка, которые толерантны к российским схемам.
Кроме того, готовится специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ россии к определенным критическим товарам. Продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов.
Также готовится синхронизация санкций против россии, заявил Зеленский.
Напомним
Украина синхронизировала санкции с Великобританией. Были введены ограничения против 46 физлиц и 79 юрлиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору рф.