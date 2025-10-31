Долар досяг тримісячного максимуму на тлі невизначеності ринків

Долар США утримався на високих рівнях на початку азійських торгів у п’ятницю після досягнення тримісячного максимуму, оскільки трейдери оцінюють сигнали від центральних банків, звіти технологічного сектору та попереднє тарифне перемир’я між США та Китаєм. Індекс долара, що вимірює його силу відносно кошика з шести валют, залишився стабільним на рівні 99,478 після падіння фондового ринку на Уолл-стріт у четвер, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Долар знизився на 0,1% до 153,935 єни після того, як дані показали, що базові споживчі ціни в Токіо зросли на 2,8% у жовтні порівняно з минулим роком, вказуючи на вищу за цільову інфляцію та ускладнюючи дії Банку Японії після того, як він залишив ставки незмінними.

Небажання ризикувати сприяє долару. ФРС не впевнена, чи знову скорочуватиме ставку. І ослаблення єни, спричинене тим, що робить Банк Японії, не допомагає – сказав Родріго Катріль, валютний стратег Національного банку Австралії в Сіднеї.

Новопризначена міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма у четвер заявила, що не підтримує попередні твердження про те, що реальна вартість єни має бути близькою до 120-130 за долар, посилаючись на свою нинішню посаду.

Трейдери зменшили очікування щодо скорочення ставок Федеральною резервною системою на засіданні 10 грудня: ймовірність зниження на 25 базисних пунктів впала до 74,7% порівняно з 91,1% тиждень тому, за даними FedWatch від CME Group. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США наблизилася до тритижневого максимуму на рівні 4,0989%.

Євро водночас зміцнився на 0,1% до $1,1572 після того, як Європейський центральний банк втретє поспіль залишив ставки незмінними на рівні 2%, підкресливши, що економічна політика перебуває у "хорошому стані" через зменшення ризиків.

