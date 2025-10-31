$42.080.01
48.980.00
ukenru
22:19 • 4756 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 19474 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 30447 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 23701 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 27518 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 54864 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 11132 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27214 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24788 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28149 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Долар досяг тримісячного максимуму на тлі невизначеності ринків

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Долар США утримався у п'ятницю на високих рівнях на початку азійських торгів після досягнення тримісячного максимуму. Індекс долара залишився стабільним на рівні 99,478 після падіння фондового ринку на Уолл-стріт у четвер.

Долар досяг тримісячного максимуму на тлі невизначеності ринків

Долар США утримався на високих рівнях на початку азійських торгів у п’ятницю після досягнення тримісячного максимуму, оскільки трейдери оцінюють сигнали від центральних банків, звіти технологічного сектору та попереднє тарифне перемир’я між США та Китаєм. Індекс долара, що вимірює його силу відносно кошика з шести валют, залишився стабільним на рівні 99,478 після падіння фондового ринку на Уолл-стріт у четвер, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Долар знизився на 0,1% до 153,935 єни після того, як дані показали, що базові споживчі ціни в Токіо зросли на 2,8% у жовтні порівняно з минулим роком, вказуючи на вищу за цільову інфляцію та ускладнюючи дії Банку Японії після того, як він залишив ставки незмінними.

Небажання ризикувати сприяє долару. ФРС не впевнена, чи знову скорочуватиме ставку. І ослаблення єни, спричинене тим, що робить Банк Японії, не допомагає

 – сказав Родріго Катріль, валютний стратег Національного банку Австралії в Сіднеї. 

Новопризначена міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма у четвер заявила, що не підтримує попередні твердження про те, що реальна вартість єни має бути близькою до 120-130 за долар, посилаючись на свою нинішню посаду.

росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка28.10.25, 14:34 • 2781 перегляд

Трейдери зменшили очікування щодо скорочення ставок Федеральною резервною системою на засіданні 10 грудня: ймовірність зниження на 25 базисних пунктів впала до 74,7% порівняно з 91,1% тиждень тому, за даними FedWatch від CME Group. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США наблизилася до тритижневого максимуму на рівні 4,0989%.

Євро водночас зміцнився на 0,1% до $1,1572 після того, як Європейський центральний банк втретє поспіль залишив ставки незмінними на рівні 2%, підкресливши, що економічна політика перебуває у "хорошому стані" через зменшення ризиків.

У світі побільшало мільярдерів: росія зрівнялася з Британією за їхньою кількістю30.10.25, 09:39 • 3312 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Європейський центральний банк
Reuters
Токіо
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки