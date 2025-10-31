$42.080.01
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 4604 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 9034 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 36350 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 40385 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 32900 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 63782 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 13013 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27975 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26742 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ціни на нафту знижуються третій місяць поспіль на тлі сильного долара і великої пропозиції

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Ціни на нафту Brent та WTI впали на 0,55% та 0,71% відповідно, прямуючи до третього місячного падіння. Зміцнення долара та скорочення виробничої активності в Китаї вплинули на ринок, тоді як зростання пропозиції від ОПЕК+ та США компенсувало вплив санкцій.

Ціни на нафту знижуються третій місяць поспіль на тлі сильного долара і великої пропозиції

Ціни на нафту знизилися у п'ятницю, прямуючи до третього місячного падіння поспіль. Зростання цін на нафту було обмежене зміцненням долара та слабкими даними по Китаю, тоді як зростання пропозиції від основних світових виробників компенсувало вплив західних санкцій на російський експорт, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На 04:10 за Гринвічем (06:10 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 36 центів, або 0,55%, до $64,64 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $60,14 за барель, знизившись на 43 центи, або 0,71%.

"Зміцнення долара США вплинуло на інтерес інвесторів до сировинних товарів", - зазначають аналітики ANZ.

Долар досяг тримісячного максимуму на тлі невизначеності ринків31.10.25, 04:17 • 2128 переглядiв

Курс долара зміцнився після того, як у середу голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл заявив, що зниження ставки у грудні не гарантовано.

Нафта також знизилася в ціні після того, як офіційне опитування показало, що виробнича активність у Китаї у жовтні скоротилася сьомий місяць поспіль.

Ціни на нафту марок Brent та WTI, як очікується, впадуть приблизно на 3% у жовтні, на тлі очікувань, що зростання пропозиції цього року перевищить зростання попиту. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та великі виробники, що не входять до ОПЕК, нарощують видобуток, щоб збільшити свою частку на ринку.

Збільшення пропозиції пом'якшить вплив західних санкцій, які порушують експорт російської нафти її основним покупцям – Китаю та Індії.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2364 перегляди

ОПЕК+ схиляється до помірного збільшення видобутку у грудні, повідомили джерела, знайомі з переговорами, перед зустріччю групи в неділю.

Вісім членів ОПЕК+ збільшили цільові показники видобутку в цілому на понад 2,7 млн ​​барелів на добу, що становить близько 2,5% від світової пропозиції, у межах серії щомісячних підвищень.

Тим часом, згідно з даними JODI, опублікованими в середу, експорт нафти з Саудівської Аравії, найбільшого експортера, у серпні досяг шестимісячного максимуму в 6,407 млн барелів на добу і, як очікується, продовжить зростати.

У звіті Управління енергетичної інформації США (EIA) також відзначено рекордний обсяг видобутку минулого тижня – 13,6 млн барелів на добу.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Китай погодився розпочати закупівлю американських енергоносіїв, додавши, що може бути укладено дуже масштабну угоду, пов'язану з купівлею нафти та газу з Аляски.

Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту30.10.25, 17:14 • 19244 перегляди

Проте аналітики, як і раніше, скептично ставляться до того, чи призведе торгова угода між США та Китаєм до зростання попиту Китаю на американські енергоносії.

"Аляска виробляє всього 3% від загального обсягу видобутку сирої нафти в США (незначна кількість), і ми вважаємо, що закупівлі Китаєм аляскинського СПГ, імовірно, будуть зумовлені ринком", - зазначив аналітик Barclays Майкл Маклін у своїй замітці.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
