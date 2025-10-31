Ціни на нафту знижуються третій місяць поспіль на тлі сильного долара і великої пропозиції

Ціни на нафту знизилися у п'ятницю, прямуючи до третього місячного падіння поспіль. Зростання цін на нафту було обмежене зміцненням долара та слабкими даними по Китаю, тоді як зростання пропозиції від основних світових виробників компенсувало вплив західних санкцій на російський експорт, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На 04:10 за Гринвічем (06:10 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 36 центів, або 0,55%, до $64,64 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $60,14 за барель, знизившись на 43 центи, або 0,71%.

"Зміцнення долара США вплинуло на інтерес інвесторів до сировинних товарів", - зазначають аналітики ANZ.

Долар досяг тримісячного максимуму на тлі невизначеності ринків

Курс долара зміцнився після того, як у середу голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл заявив, що зниження ставки у грудні не гарантовано.

Нафта також знизилася в ціні після того, як офіційне опитування показало, що виробнича активність у Китаї у жовтні скоротилася сьомий місяць поспіль.

Ціни на нафту марок Brent та WTI, як очікується, впадуть приблизно на 3% у жовтні, на тлі очікувань, що зростання пропозиції цього року перевищить зростання попиту. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та великі виробники, що не входять до ОПЕК, нарощують видобуток, щоб збільшити свою частку на ринку.

Збільшення пропозиції пом'якшить вплив західних санкцій, які порушують експорт російської нафти її основним покупцям – Китаю та Індії.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters

ОПЕК+ схиляється до помірного збільшення видобутку у грудні, повідомили джерела, знайомі з переговорами, перед зустріччю групи в неділю.

Вісім членів ОПЕК+ збільшили цільові показники видобутку в цілому на понад 2,7 млн ​​барелів на добу, що становить близько 2,5% від світової пропозиції, у межах серії щомісячних підвищень.

Тим часом, згідно з даними JODI, опублікованими в середу, експорт нафти з Саудівської Аравії, найбільшого експортера, у серпні досяг шестимісячного максимуму в 6,407 млн барелів на добу і, як очікується, продовжить зростати.

У звіті Управління енергетичної інформації США (EIA) також відзначено рекордний обсяг видобутку минулого тижня – 13,6 млн барелів на добу.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Китай погодився розпочати закупівлю американських енергоносіїв, додавши, що може бути укладено дуже масштабну угоду, пов'язану з купівлею нафти та газу з Аляски.

Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту

Проте аналітики, як і раніше, скептично ставляться до того, чи призведе торгова угода між США та Китаєм до зростання попиту Китаю на американські енергоносії.

"Аляска виробляє всього 3% від загального обсягу видобутку сирої нафти в США (незначна кількість), і ми вважаємо, що закупівлі Китаєм аляскинського СПГ, імовірно, будуть зумовлені ринком", - зазначив аналітик Barclays Майкл Маклін у своїй замітці.