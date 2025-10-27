$42.000.10
ОПЕК+ готовит небольшое повышение добычи нефти в декабре – делегаты

Киев • УНН

 • 198 просмотра

ОПЕК+ готовит умеренное увеличение добычи нефти на 137 тысяч баррелей в день в декабре, что является частью поэтапного восстановления объемов. Это решение учитывает избыток предложения и падение спроса в Китае, а также стремление вернуть утраченную долю рынка.

ОПЕК+ готовит небольшое повышение добычи нефти в декабре – делегаты

Базовый сценарий ОПЕК+ предусматривает умеренное восстановление добычи нефти в декабре, заявили два делегата перед запланированной видеоконференцией 2 ноября. Ожидается, что третье ежемесячное увеличение составит 137 000 баррелей в день, что станет частью поэтапного восстановления объемов на 1,66 миллиона баррелей в день, чтобы вернуть долю на мировом рынке. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Группа, возглавляемая Саудовской Аравией, пока работает осторожно, учитывая признаки избытка предложения и падения спроса в Китае 

– отметил один из делегатов. 

Решение также может зависеть от результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Фьючерсы на нефть торгуются около 66 долларов за баррель после роста на фоне санкций США против российских производителей. Девять из десяти опрошенных аналитиков ожидают повышения на 137 000 баррелей в день, а один прогнозирует даже больше.

Нефтяной профицит набирает обороты: в море накопили рекордные 1,4 млрд баррелей27.10.25, 19:50 • 2522 просмотра

Официальные лица пояснили, что восстановление производства направлено на возвращение доли рынка, утраченной в пользу американских сланцевых бурильщиков. Политический аспект также играет роль: кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман готовится посетить Белый дом 18 ноября, тогда как США призывают к снижению цен на топливо.

Трейдеры ожидают разъяснений относительно влияния санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", что может повлиять на рынок и стратегию ОПЕК+.

Кувейт заявляет, что страны ОПЕК готовы увеличить добычу, если это будет необходимо23.10.25, 23:00 • 3877 просмотров

Степан Гафтко

