Нефтяной профицит набирает обороты: в море накопили рекордные 1,4 млрд баррелей
Киев • УНН
Объемы нефти на мировых танкерах достигли 1,4 миллиарда баррелей, что является самым высоким показателем с 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен из-за рекордных запасов и роста добычи.
Мировые танкеры переполнены нефтью – ее объемы достигли максимума за последние девять лет – 1,4 млрд баррелей. Эксперты предупреждают, что рекордные запасы и рост добычи могут привести к дальнейшему снижению цен, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Согласно данным Vortexa Ltd., "на борту танкеров для перевозки нефти сейчас находится почти 1,4 миллиарда баррелей нефти". Это самый высокий показатель с 2016 года, пишет издание.
Добыча сырой нефти, транспортируемой морем, растет уже десятую неделю подряд – это самое продолжительное повышение с момента начала ведения статистики. Увеличение объемов, как указано, связано с наращиванием производства странами ОПЕК+ и другими производителями, в частности в Америке.
На прошлой неделе санкции администрации Трампа против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" вызвали резкий рост цен на нефть после пятимесячного минимума. Однако эксперты прогнозируют, что в этом месяце цены все же снизятся примерно на 7% из-за ожидаемого избытка предложения. По оценкам Международного энергетического агентства, в следующем году рынок столкнется с рекордным профицитом нефти.
