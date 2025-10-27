$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 14378 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 20632 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 33395 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 28958 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 33822 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38337 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 41117 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36632 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34554 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28342 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Нефтяной профицит набирает обороты: в море накопили рекордные 1,4 млрд баррелей

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Объемы нефти на мировых танкерах достигли 1,4 миллиарда баррелей, что является самым высоким показателем с 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен из-за рекордных запасов и роста добычи.

Нефтяной профицит набирает обороты: в море накопили рекордные 1,4 млрд баррелей

Мировые танкеры переполнены нефтью – ее объемы достигли максимума за последние девять лет – 1,4 млрд баррелей. Эксперты предупреждают, что рекордные запасы и рост добычи могут привести к дальнейшему снижению цен, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно данным Vortexa Ltd., "на борту танкеров для перевозки нефти сейчас находится почти 1,4 миллиарда баррелей нефти". Это самый высокий показатель с 2016 года, пишет издание.

Добыча сырой нефти, транспортируемой морем, растет уже десятую неделю подряд – это самое продолжительное повышение с момента начала ведения статистики. Увеличение объемов, как указано, связано с наращиванием производства странами ОПЕК+ и другими производителями, в частности в Америке.

На прошлой неделе санкции администрации Трампа против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" вызвали резкий рост цен на нефть после пятимесячного минимума. Однако эксперты прогнозируют, что в этом месяце цены все же снизятся примерно на 7% из-за ожидаемого избытка предложения. По оценкам Международного энергетического агентства, в следующем году рынок столкнется с рекордным профицитом нефти.

Ранее УНН писал, что Великобритания расширила санкционный список, добавив в него российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также индийскую компанию Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть".

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
ОПЕК
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты