Нафтовий профіцит набирає обертів: у морі накопичили рекордні 1,4 млрд барелів
Київ • УНН
Обсяги нафти на світових танкерах досягли 1,4 мільярда барелів, що є найвищим показником з 2016 року. Експерти прогнозують подальше зниження цін через рекордні запаси та зростання видобутку.
Світові танкери переповнені нафтою - її обсяги досягли максимуму за останні дев’ять років - 1,4 млрд барелів. Експерти попереджають, що рекордні запаси та зростання видобутку можуть призвести до подальшого зниження цін, пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Згідно з даними Vortexa Ltd., "на борту танкерів для перевезення нафти зараз знаходиться майже 1,4 мільярда барелів нафти". Це найвищий показник з 2016 року, пише видання.
Видобуток сирої нафти, що транспортується морем, зростає вже десятий тиждень поспіль - це найтриваліше підвищення з моменту початку ведення статистики. Збільшення обсягів, як вказано, пов’язане з нарощенням виробництва країнами ОПЕК+ та іншими виробниками, зокрема в Америці.
Минулого тижня санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснафта" спричинили різке зростання цін на нафту після п’ятимісячного мінімуму. Однак експерти прогнозують, що цього місяця ціни все ж знизяться приблизно на 7% через очікуваний надлишок пропозиції. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, наступного року ринок зіткнеться з рекордним профіцитом нафти.
