Нафтовий профіцит набирає обертів: у морі накопичили рекордні 1,4 млрд барелів

Ексклюзив
14:34 • 15268 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 21947 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 34872 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30099 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 34838 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38460 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41200 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36654 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34573 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28365 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 34895 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 93354 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
Нафтовий профіцит набирає обертів: у морі накопичили рекордні 1,4 млрд барелів

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Обсяги нафти на світових танкерах досягли 1,4 мільярда барелів, що є найвищим показником з 2016 року. Експерти прогнозують подальше зниження цін через рекордні запаси та зростання видобутку.

Нафтовий профіцит набирає обертів: у морі накопичили рекордні 1,4 млрд барелів

Світові танкери переповнені нафтою - її обсяги досягли максимуму за останні дев’ять років - 1,4 млрд барелів. Експерти попереджають, що рекордні запаси та зростання видобутку можуть призвести до подальшого зниження цін, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з даними Vortexa Ltd., "на борту танкерів для перевезення нафти зараз знаходиться майже 1,4 мільярда барелів нафти". Це найвищий показник з 2016 року, пише видання.

Видобуток сирої нафти, що транспортується морем, зростає вже десятий тиждень поспіль - це найтриваліше підвищення з моменту початку ведення статистики. Збільшення обсягів, як вказано, пов’язане з нарощенням виробництва країнами ОПЕК+ та іншими виробниками, зокрема в Америці.

Минулого тижня санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснафта" спричинили різке зростання цін на нафту після п’ятимісячного мінімуму. Однак експерти прогнозують, що цього місяця ціни все ж знизяться приблизно на 7% через очікуваний надлишок пропозиції. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, наступного року ринок зіткнеться з рекордним профіцитом нафти.

Раніше УНН писав, що Велика Британія розширила санкційний список, додавши до нього російські нафтові гіганти "Роснафту" та "Лукойл", а також індійську компанію Nayara Energy, співвласником якої є "Роснафта".

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
ОПЕК
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки