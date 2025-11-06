Греция начинает бурение газа в Средиземном море на фоне климатического саммита COP30 - Politico

В тот же день, когда мировые лидеры прибыли на климатический саммит COP30 в Бразилии, чтобы настаивать на усилении действий по изменению климата, Греция объявила, что начнет бурение ископаемого топлива в Средиземном море. Эти действия она будет осуществлять при поддержке Соединенных Штатов, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Согласно соглашению, крупнейшая американская нефтяная компания ExxonMobil будет разведывать природный газ в водах к северо-западу от живописного острова Корфу вместе с греческими Energean и HELLENiQ ENERGY.

Это впервые за более чем четыре десятилетия, когда Греция открыла свои воды для разведки газа, и администрация президента США Дональда Трампа называет это победой в своих усилиях сорвать действия по изменению климата и усилить глобальное доминирование американской промышленности ископаемого топлива.

Это произошло через три недели после того, как США успешно остановили глобальное соглашение о введении углеродного налога на судоходство при поддержке Греции.

Нет энергетического перехода, есть только добавление энергии, — сказал министр внутренних дел США и энергетический царь Дуг Бургум, который присутствовал на церемонии подписания в Афинах в четверг вместе с министром энергетики США Крисом Райтом и новым послом США в Греции Кимберли Гилфойл.

Греция забирает собственные природные ресурсы, и мы все вместе работаем над достижением энергетического достатка, — добавил Бургум, описывая премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса как лидера, который "противодействует тенденции".

Бразилия наращивает добычу нефти на месторождении Бузиос, усиливая риск перенасыщения мирового рынка

Всего через несколько часов генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с пылким призывом к странам прекратить разведку угля, нефти и газа.

Я последовательно выступал против увеличения количества угольных электростанций и разведки и расширения ископаемого топлива — сказал он на саммите лидеров COP30 в Белене, Бразилия.

Дональда Трампа не было среди многих присутствующих мировых лидеров.

Америка вернулась и бурит в Ионическом море — сказал Гилфойл, посол США, на церемонии в Афинах.

Ожидается, что бурение природного газа — ископаемого топлива, которое является основным фактором глобального потепления — начнется в конце следующего года или в начале 2027 года.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру назвал соглашение "историческим подписанием", которое завершает 40-летний перерыв в разведке.

В прошлом месяце Греция и Кипр — обе крупные морские страны — были единственными двумя странами ЕС, которые проголосовали за приостановку на год действий по историческим усилиям по налогообложению загрязнения климата от судоходства. Греция утверждала, что ее решение не имеет ничего общего с давлением США, которое, по словам нескольких людей, знакомых с ситуацией, включало угрозы переговорщикам.

Церемония в четверг состоялась на полях шестой конференции "Партнерство для трансатлантического энергетического сотрудничества" (P-TEC), организованной в Афинах правительствами США и Греции вместе с Атлантическим советом.

Греция стремится продемонстрировать свою важность как точки входа для американского сжиженного природного газа (СПГ), укрепляя независимость Европы от российского газа. СПГ с греческого терминала Ревитусса должен достичь Украины этой зимой через недавно запущенный "Вертикальный коридор" — энергетический маршрут, соединяющий Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

Дополнение

Страны-члены Европейского Союза заключили соглашение о сокращении выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года. Впрочем, эта договоренность имеет гибкие особенности, учитывая позиции ряда стран, которые согласились "неохотно".