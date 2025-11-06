ukenru
6 ноября, 14:11 • 28424 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 40075 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 26738 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 26922 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 52878 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 35297 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38273 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50210 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 39106 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32860 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Разыскиваемого полицейского на фоне исчезновения арестованных средств задержали в Ровенской области6 ноября, 10:45
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей6 ноября, 10:56
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00
Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT6 ноября, 13:16
Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧС6 ноября, 14:27
Греция начинает бурение газа в Средиземном море на фоне климатического саммита COP30 - Politico

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Греция начала бурение ископаемого топлива в Средиземном море при поддержке США, впервые за более чем четыре десятилетия. Это произошло в день климатического саммита COP30, где мировые лидеры призвали к усилению действий по изменению климата.

Греция начинает бурение газа в Средиземном море на фоне климатического саммита COP30 - Politico

В тот же день, когда мировые лидеры прибыли на климатический саммит COP30 в Бразилии, чтобы настаивать на усилении действий по изменению климата, Греция объявила, что начнет бурение ископаемого топлива в Средиземном море. Эти действия она будет осуществлять при поддержке Соединенных Штатов, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Согласно соглашению, крупнейшая американская нефтяная компания ExxonMobil будет разведывать природный газ в водах к северо-западу от живописного острова Корфу вместе с греческими Energean и HELLENiQ ENERGY.

Это впервые за более чем четыре десятилетия, когда Греция открыла свои воды для разведки газа, и администрация президента США Дональда Трампа называет это победой в своих усилиях сорвать действия по изменению климата и усилить глобальное доминирование американской промышленности ископаемого топлива.

Это произошло через три недели после того, как США успешно остановили глобальное соглашение о введении углеродного налога на судоходство при поддержке Греции.

Нет энергетического перехода, есть только добавление энергии, — сказал министр внутренних дел США и энергетический царь Дуг Бургум, который присутствовал на церемонии подписания в Афинах в четверг вместе с министром энергетики США Крисом Райтом и новым послом США в Греции Кимберли Гилфойл.

Греция забирает собственные природные ресурсы, и мы все вместе работаем над достижением энергетического достатка, — добавил Бургум, описывая премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса как лидера, который "противодействует тенденции".

Всего через несколько часов генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с пылким призывом к странам прекратить разведку угля, нефти и газа.

Я последовательно выступал против увеличения количества угольных электростанций и разведки и расширения ископаемого топлива

— сказал он на саммите лидеров COP30 в Белене, Бразилия. 

Дональда Трампа не было среди многих присутствующих мировых лидеров.

Америка вернулась и бурит в Ионическом море

— сказал Гилфойл, посол США, на церемонии в Афинах.

Ожидается, что бурение природного газа — ископаемого топлива, которое является основным фактором глобального потепления — начнется в конце следующего года или в начале 2027 года.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру назвал соглашение "историческим подписанием", которое завершает 40-летний перерыв в разведке.

В прошлом месяце Греция и Кипр — обе крупные морские страны — были единственными двумя странами ЕС, которые проголосовали за приостановку на год действий по историческим усилиям по налогообложению загрязнения климата от судоходства. Греция утверждала, что ее решение не имеет ничего общего с давлением США, которое, по словам нескольких людей, знакомых с ситуацией, включало угрозы переговорщикам.

Церемония в четверг состоялась на полях шестой конференции "Партнерство для трансатлантического энергетического сотрудничества" (P-TEC), организованной в Афинах правительствами США и Греции вместе с Атлантическим советом.

Греция стремится продемонстрировать свою важность как точки входа для американского сжиженного природного газа (СПГ), укрепляя независимость Европы от российского газа. СПГ с греческого терминала Ревитусса должен достичь Украины этой зимой через недавно запущенный "Вертикальный коридор" — энергетический маршрут, соединяющий Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

Дополнение

Страны-члены Европейского Союза заключили соглашение о сокращении выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года. Впрочем, эта договоренность имеет гибкие особенности, учитывая позиции ряда стран, которые согласились "неохотно".

Павел Зинченко

