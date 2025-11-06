Греция начинает бурение газа в Средиземном море на фоне климатического саммита COP30 - Politico
Греция начала бурение ископаемого топлива в Средиземном море при поддержке США, впервые за более чем четыре десятилетия. Это произошло в день климатического саммита COP30, где мировые лидеры призвали к усилению действий по изменению климата.
В тот же день, когда мировые лидеры прибыли на климатический саммит COP30 в Бразилии, чтобы настаивать на усилении действий по изменению климата, Греция объявила, что начнет бурение ископаемого топлива в Средиземном море. Эти действия она будет осуществлять при поддержке Соединенных Штатов, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Согласно соглашению, крупнейшая американская нефтяная компания ExxonMobil будет разведывать природный газ в водах к северо-западу от живописного острова Корфу вместе с греческими Energean и HELLENiQ ENERGY.
Это впервые за более чем четыре десятилетия, когда Греция открыла свои воды для разведки газа, и администрация президента США Дональда Трампа называет это победой в своих усилиях сорвать действия по изменению климата и усилить глобальное доминирование американской промышленности ископаемого топлива.
Это произошло через три недели после того, как США успешно остановили глобальное соглашение о введении углеродного налога на судоходство при поддержке Греции.
Нет энергетического перехода, есть только добавление энергии, — сказал министр внутренних дел США и энергетический царь Дуг Бургум, который присутствовал на церемонии подписания в Афинах в четверг вместе с министром энергетики США Крисом Райтом и новым послом США в Греции Кимберли Гилфойл.
Греция забирает собственные природные ресурсы, и мы все вместе работаем над достижением энергетического достатка, — добавил Бургум, описывая премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса как лидера, который "противодействует тенденции".
Всего через несколько часов генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с пылким призывом к странам прекратить разведку угля, нефти и газа.
Я последовательно выступал против увеличения количества угольных электростанций и разведки и расширения ископаемого топлива
Дональда Трампа не было среди многих присутствующих мировых лидеров.
Америка вернулась и бурит в Ионическом море
Ожидается, что бурение природного газа — ископаемого топлива, которое является основным фактором глобального потепления — начнется в конце следующего года или в начале 2027 года.
Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру назвал соглашение "историческим подписанием", которое завершает 40-летний перерыв в разведке.
В прошлом месяце Греция и Кипр — обе крупные морские страны — были единственными двумя странами ЕС, которые проголосовали за приостановку на год действий по историческим усилиям по налогообложению загрязнения климата от судоходства. Греция утверждала, что ее решение не имеет ничего общего с давлением США, которое, по словам нескольких людей, знакомых с ситуацией, включало угрозы переговорщикам.
Церемония в четверг состоялась на полях шестой конференции "Партнерство для трансатлантического энергетического сотрудничества" (P-TEC), организованной в Афинах правительствами США и Греции вместе с Атлантическим советом.
Греция стремится продемонстрировать свою важность как точки входа для американского сжиженного природного газа (СПГ), укрепляя независимость Европы от российского газа. СПГ с греческого терминала Ревитусса должен достичь Украины этой зимой через недавно запущенный "Вертикальный коридор" — энергетический маршрут, соединяющий Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.
Страны-члены Европейского Союза заключили соглашение о сокращении выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года. Впрочем, эта договоренность имеет гибкие особенности, учитывая позиции ряда стран, которые согласились "неохотно".