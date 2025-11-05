Хаос у Ріо та напруга у Венесуелі можуть затьмарити кліматичний саміт ООН у Бразилії
Київ • УНН
Підготовка до COP30 у Бразилії опинилася під загрозою через криваві поліцейські рейди в Ріо-де-Жанейро та зростання напруги навколо Венесуели. Президент Лула да Сілва змушений реагувати на внутрішню нестабільність, що затьмарює його плани щодо демонстрації зусиль країни у боротьбі зі зміною клімату.
Підготовка до масштабного кліматичного саміту ООН COP30 у бразильському Белені опинилася під загрозою через внутрішні кризи – криваві поліцейські рейди в Ріо-де-Жанейро та зростання напруги навколо Венесуели, повідомляють міжнародні ЗМІ, пише УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який планував використати саміт як нагоду для демонстрації зусиль країни у боротьбі зі зміною клімату та захисту Амазонії, тепер змушений реагувати на внутрішню нестабільність.
Минулого тижня в Ріо відбулася найсмертоносніша поліцейська операція в історії країни, внаслідок якої загинуло щонайменше 121 особа. Лула закликав до незалежного розслідування цих подій, наголосивши, що "насильство не може бути вирішенням проблеми злочинності".
Паралельно уряд готується до дипломатичної кризи, спричиненої заявами Дональда Трампа про можливе військове втручання у Венесуелі. Через це президент планує тимчасово залишити COP30, щоб відвідати Колумбію для консультацій із регіональними лідерами.
Попри очікувану участь європейських лідерів – зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єра Іспанії Педро Санчеса – саміт уже ризикує стати розчаруванням для Бразилії.
На ньому не буде ні Сі Цзіньпіна, ні Дональда Трампа, а обіцянки інших держав профінансувати фонд захисту світових лісів поки залишаються невизначеними.
Саміт COP30 мав стати кульмінацією зеленого курсу Лули, однак хаос у Ріо та напруга у Венесуелі можуть позбавити його очікуваного міжнародного тріумфу.
