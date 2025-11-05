ukenru
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
17:06 • 14709 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 16147 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
15:03 • 23904 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 29627 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
5 листопада, 12:20 • 21969 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22190 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 31918 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22724 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 21573 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Хаос у Ріо та напруга у Венесуелі можуть затьмарити кліматичний саміт ООН у Бразилії

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Підготовка до COP30 у Бразилії опинилася під загрозою через криваві поліцейські рейди в Ріо-де-Жанейро та зростання напруги навколо Венесуели. Президент Лула да Сілва змушений реагувати на внутрішню нестабільність, що затьмарює його плани щодо демонстрації зусиль країни у боротьбі зі зміною клімату.

Хаос у Ріо та напруга у Венесуелі можуть затьмарити кліматичний саміт ООН у Бразилії

Підготовка до масштабного кліматичного саміту ООН COP30 у бразильському Белені опинилася під загрозою через внутрішні кризи – криваві поліцейські рейди в Ріо-де-Жанейро та зростання напруги навколо Венесуели, повідомляють міжнародні ЗМІ, пише УНН із посиланням на Вloomberg

Деталі

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який планував використати саміт як нагоду для демонстрації зусиль країни у боротьбі зі зміною клімату та захисту Амазонії, тепер змушений реагувати на внутрішню нестабільність.

Минулого тижня в Ріо відбулася найсмертоносніша поліцейська операція в історії країни, внаслідок якої загинуло щонайменше 121 особа. Лула закликав до незалежного розслідування цих подій, наголосивши, що "насильство не може бути вирішенням проблеми злочинності".

Трупи вистилають вулицю Ріо: кількість загиблих внаслідок поліцейських рейдів зросла до 13229.10.25, 18:23 • 3479 переглядiв

Паралельно уряд готується до дипломатичної кризи, спричиненої заявами Дональда Трампа про можливе військове втручання у Венесуелі. Через це президент планує тимчасово залишити COP30, щоб відвідати Колумбію для консультацій із регіональними лідерами.

Попри очікувану участь європейських лідерів – зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єра Іспанії Педро Санчеса – саміт уже ризикує стати розчаруванням для Бразилії. 

Масові рейди в фавелах Ріо: щонайменше 60 осіб загинули під час спецоперації проти наркоторговців28.10.25, 21:15 • 4446 переглядiв

На ньому не буде ні Сі Цзіньпіна, ні Дональда Трампа, а обіцянки інших держав профінансувати фонд захисту світових лісів поки залишаються невизначеними.

Саміт COP30 мав стати кульмінацією зеленого курсу Лули, однак хаос у Ріо та напруга у Венесуелі можуть позбавити його очікуваного міжнародного тріумфу.

Єврокомісар назвав відсутність США на COP30 "переломним моментом" для кліматичної політики02.11.25, 18:25 • 5169 переглядiв

Степан Гафтко

