Хаос в Рио и напряженность в Венесуэле могут омрачить климатический саммит ООН в Бразилии

ukenru
18:18 • 4256 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
17:06 • 11864 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 14292 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 21063 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 27220 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 21622 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 21893 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 30898 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22674 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21533 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters5 ноября, 10:59 • 16446 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 37202 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 30598 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 10078 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 6464 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
15:03 • 21065 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 27221 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 30723 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 37362 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 30899 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Синегубов
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Херсон
Литва
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 6626 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 10156 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 31603 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 36427 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 49788 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Хаос в Рио и напряженность в Венесуэле могут омрачить климатический саммит ООН в Бразилии

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Подготовка к COP30 в Бразилии оказалась под угрозой из-за кровавых полицейских рейдов в Рио-де-Жанейро и роста напряженности вокруг Венесуэлы. Президент Лула да Силва вынужден реагировать на внутреннюю нестабильность, что омрачает его планы по демонстрации усилий страны в борьбе с изменением климата.

Хаос в Рио и напряженность в Венесуэле могут омрачить климатический саммит ООН в Бразилии

Подготовка к масштабному климатическому саммиту ООН COP30 в бразильском Белене оказалась под угрозой из-за внутренних кризисов – кровавых полицейских рейдов в Рио-де-Жанейро и роста напряженности вокруг Венесуэлы, сообщают международные СМИ, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg

Детали

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который планировал использовать саммит как возможность для демонстрации усилий страны в борьбе с изменением климата и защиты Амазонии, теперь вынужден реагировать на внутреннюю нестабильность.

На прошлой неделе в Рио состоялась самая смертоносная полицейская операция в истории страны, в результате которой погибло по меньшей мере 121 человек. Лула призвал к независимому расследованию этих событий, подчеркнув, что "насилие не может быть решением проблемы преступности".

Трупы устилают улицы Рио: число погибших в результате полицейских рейдов возросло до 13229.10.25, 18:23 • 3477 просмотров

Параллельно правительство готовится к дипломатическому кризису, вызванному заявлениями Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Венесуэле. Из-за этого президент планирует временно покинуть COP30, чтобы посетить Колумбию для консультаций с региональными лидерами.

Несмотря на ожидаемое участие европейских лидеров – в частности президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Испании Педро Санчеса – саммит уже рискует стать разочарованием для Бразилии. 

Массовые рейды в фавелах Рио: по меньшей мере 60 человек погибли во время спецоперации против наркоторговцев28.10.25, 21:15 • 4444 просмотра

На нем не будет ни Си Цзиньпина, ни Дональда Трампа, а обещания других государств профинансировать фонд защиты мировых лесов пока остаются неопределенными.

Саммит COP30 должен был стать кульминацией зеленого курса Лулы, однако хаос в Рио и напряженность в Венесуэле могут лишить его ожидаемого международного триумфа.

Еврокомиссар назвал отсутствие США на COP30 «переломным моментом» для климатической политики02.11.25, 18:25 • 5169 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Обыск
Военное положение
Столкновения
Педро Санчес
Колумбия
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Рио-де-Жанейро
Бразилия
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Испания
Германия
Си Цзиньпин