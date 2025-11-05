Хаос в Рио и напряженность в Венесуэле могут омрачить климатический саммит ООН в Бразилии

Подготовка к COP30 в Бразилии оказалась под угрозой из-за кровавых полицейских рейдов в Рио-де-Жанейро и роста напряженности вокруг Венесуэлы. Президент Лула да Силва вынужден реагировать на внутреннюю нестабильность, что омрачает его планы по демонстрации усилий страны в борьбе с изменением климата.