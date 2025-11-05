Хаос в Рио и напряженность в Венесуэле могут омрачить климатический саммит ООН в Бразилии
Киев • УНН
Подготовка к COP30 в Бразилии оказалась под угрозой из-за кровавых полицейских рейдов в Рио-де-Жанейро и роста напряженности вокруг Венесуэлы. Президент Лула да Силва вынужден реагировать на внутреннюю нестабильность, что омрачает его планы по демонстрации усилий страны в борьбе с изменением климата.
Подготовка к масштабному климатическому саммиту ООН COP30 в бразильском Белене оказалась под угрозой из-за внутренних кризисов – кровавых полицейских рейдов в Рио-де-Жанейро и роста напряженности вокруг Венесуэлы, сообщают международные СМИ, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который планировал использовать саммит как возможность для демонстрации усилий страны в борьбе с изменением климата и защиты Амазонии, теперь вынужден реагировать на внутреннюю нестабильность.
На прошлой неделе в Рио состоялась самая смертоносная полицейская операция в истории страны, в результате которой погибло по меньшей мере 121 человек. Лула призвал к независимому расследованию этих событий, подчеркнув, что "насилие не может быть решением проблемы преступности".
Трупы устилают улицы Рио: число погибших в результате полицейских рейдов возросло до 13229.10.25, 18:23 • 3477 просмотров
Параллельно правительство готовится к дипломатическому кризису, вызванному заявлениями Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Венесуэле. Из-за этого президент планирует временно покинуть COP30, чтобы посетить Колумбию для консультаций с региональными лидерами.
Несмотря на ожидаемое участие европейских лидеров – в частности президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Испании Педро Санчеса – саммит уже рискует стать разочарованием для Бразилии.
Массовые рейды в фавелах Рио: по меньшей мере 60 человек погибли во время спецоперации против наркоторговцев28.10.25, 21:15 • 4444 просмотра
На нем не будет ни Си Цзиньпина, ни Дональда Трампа, а обещания других государств профинансировать фонд защиты мировых лесов пока остаются неопределенными.
Саммит COP30 должен был стать кульминацией зеленого курса Лулы, однако хаос в Рио и напряженность в Венесуэле могут лишить его ожидаемого международного триумфа.
Еврокомиссар назвал отсутствие США на COP30 «переломным моментом» для климатической политики02.11.25, 18:25 • 5169 просмотров