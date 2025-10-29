Трупы устилают улицы Рио: число погибших в результате полицейских рейдов возросло до 132

Самая смертоносная полицейская операция в истории Бразилии унесла жизни по меньшей мере 132 человек, сообщили чиновники в среду, после того как жители Рио-де-Жанейро выстроились вдоль улицы с десятками трупов, собранных в течение ночи, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Итог офиса общественного защитника Рио более чем вдвое превысил число погибших, опубликованное во вторник, когда власти штата сообщили о по меньшей мере 64 погибших, включая четырех полицейских. Рейды были направлены против крупной наркоторговой группировки, сообщило правительство штата.

Губернатор Рио Клаудио Кастро заявил, что первоначальные подсчеты учитывали только тела, обработанные в общественном морге.

Жители Пеньи, искавшие пропавших родственников, собрали много тел в лесистой местности за своим районом, по словам людей на месте происшествия, где более 70 тел были выстроены посреди улицы.

"Я просто хочу забрать своего сына отсюда и похоронить его", – сказала мать одного из убитых, окруженная плачущими скорбящими и зрителями по обе стороны длинного ряда тел, некоторые из которых были накрыты простынями или пакетами.

Губернатор Кастро сказал, что он уверен, что погибшие в результате операции были преступниками, поскольку большая часть стрельбы была в лесистой местности. "Я не думаю, что кто-то бы гулял по лесу в день конфликта", – сказал он журналистам.

"Единственными настоящими жертвами были полицейские", – сказал он.

Добавим

Полицейская операция состоялась за несколько дней до того, как в Рио пройдут глобальные мероприятия, связанные с климатическим саммитом Организации Объединенных Наций, известным как COP30, включая глобальный саммит C40 мэров, посвященный борьбе с изменением климата, и премию "Земной выстрел" британского принца Уильяма.

За последнее десятилетие Рио принимал несколько глобальных мероприятий, включая Олимпийские игры 2016 года, саммит G20 2024 года и саммит БРИКС в июле, но без насилия такого масштаба, как во вторник.

Правительство штата Рио заявило, что эта операция была крупнейшей в его истории, направленной против банды Comando Vermelho, которая контролирует торговлю наркотиками в нескольких фавелах – бедных и густонаселенных поселениях, пронизывающих холмистую океанскую местность города.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва, который прибыл в Бразилиа поздно во вторник из поездки в Малайзию, еще не прокомментировал рейды.

Он встретился с вице-президентом Джеральдо Алкмином и членами кабинета министров в среду, чтобы обсудить этот вопрос, сообщил его офис. Министр юстиции Лулы заявил во вторник, что правительство не получало никаких запросов на поддержку от государственной власти.

Несколько групп гражданского общества раскритиковали большое количество жертв в результате рейда военного типа. Управление ООН по правам человека заявило, что это усиливает тенденцию чрезвычайно смертельных исходов полицейских рейдов в маргинализированных общинах Бразилии.

"Мы напоминаем властям об их обязательствах согласно международному праву прав человека и призываем к быстрым и эффективным расследованиям", – говорится в заявлении.