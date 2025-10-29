$42.080.01
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Трупи вистилають вулицю Ріо: кількість загиблих внаслідок поліцейських рейдів зросла до 132

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

Найсмертоносніша поліцейська операція в історії Бразилії забрала життя щонайменше 132 людей. Рейди були спрямовані проти великого наркоторговельного угруповання Comando Vermelho.

Трупи вистилають вулицю Ріо: кількість загиблих внаслідок поліцейських рейдів зросла до 132

Найсмертоносніша поліцейська операція в історії Бразилії забрала життя щонайменше 132 людей, повідомили чиновники в середу, після того, як мешканці Ріо-де-Жанейро вишикувалися вздовж вулиці з десятками трупів, зібраних протягом ночі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Підсумок офісу громадського захисника Ріо більш ніж удвічі перевищив кількість загиблих, опубліковану у вівторок, коли влада штату повідомила про щонайменше 64 загиблих, включаючи чотирьох поліцейських. Рейди були спрямовані проти великого наркоторговельного угруповання, повідомив уряд штату.

Губернатор Ріо Клаудіо Кастро заявив, що початкові підрахунки враховували лише тіла, оброблені в громадському морзі.

Мешканці Пеньї, які шукали зниклих родичів, зібрали багато тіл у лісистій місцевості за своїм районом, за словами людей на місці події, де понад 70 тіл було вишикувано посеред вулиці.

"Я просто хочу забрати свого сина звідси та поховати його", – сказала мати одного з убитих, оточена плачучими скорботними та глядачами по обидва боки довгого ряду тіл, деякі з яких були накриті простирадлами або пакетами.

Губернатор Кастро сказав, що він впевнений, що загиблі в результаті операції були злочинцями, оскільки більша частина стрілянини була в лісистій місцевості. "Я не думаю, що хтось би гуляв лісом у день конфлікту", – сказав він журналістам.

"Єдиними справжніми жертвами були поліцейські", – сказав він.

Щонайменше 64 загиблих під час найбільшого в історії рейду поліцейських у Ріо-де-Жанейро29.10.25, 12:33 • 2592 перегляди

Додамо

Поліцейська операція відбулася за кілька днів до того, як у Ріо відбудуться глобальні заходи, пов’язані із кліматичним самітом Організації Об’єднаних Націй, відомим як COP30, включаючи глобальний саміт C40 мерів, присвячений боротьбі зі зміною клімату, та премію "Земляний постріл" британського принца Вільяма.

За останнє десятиліття Ріо приймав кілька глобальних заходів, включаючи Олімпійські ігри 2016 року, саміт G20 2024 року та саміт БРІКС у липні, але без насильства такого масштабу, як у вівторок.

Уряд штату Ріо заявив, що ця операція була найбільшою в його історії, спрямованою проти банди Comando Vermelho, яка контролює торгівлю наркотиками в кількох фавелах – бідних і густонаселених поселеннях, що пронизують горбисту океанську місцевість міста.

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, який прибув до Бразиліа пізно у вівторок з поїздки до Малайзії, ще не прокоментував рейди.

Він зустрівся з віцепрезидентом Джеральдо Алкміном та членами кабінету міністрів у середу, щоб обговорити це питання, повідомив його офіс. Міністр юстиції Лули заявив у вівторок, що уряд не отримував жодних запитів на підтримку від державної влади.

Кілька груп громадянського суспільства розкритикували велику кількість жертв в результаті рейду військового типу. Управління ООН з прав людини заявило, що це посилює тенденцію надзвичайно смертельних наслідків поліцейських рейдів у маргіналізованих громадах Бразилії.

"Ми нагадуємо владі про їхні зобов'язання згідно з міжнародним правом прав людини та закликаємо до швидких та ефективних розслідувань", – йдеться у заяві.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
БРІКС
Малайзія
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Ріо-де-Жанейро
Бразилія