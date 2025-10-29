Трупи вистилають вулицю Ріо: кількість загиблих внаслідок поліцейських рейдів зросла до 132

Найсмертоносніша поліцейська операція в історії Бразилії забрала життя щонайменше 132 людей, повідомили чиновники в середу, після того, як мешканці Ріо-де-Жанейро вишикувалися вздовж вулиці з десятками трупів, зібраних протягом ночі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Підсумок офісу громадського захисника Ріо більш ніж удвічі перевищив кількість загиблих, опубліковану у вівторок, коли влада штату повідомила про щонайменше 64 загиблих, включаючи чотирьох поліцейських. Рейди були спрямовані проти великого наркоторговельного угруповання, повідомив уряд штату.

Губернатор Ріо Клаудіо Кастро заявив, що початкові підрахунки враховували лише тіла, оброблені в громадському морзі.

Мешканці Пеньї, які шукали зниклих родичів, зібрали багато тіл у лісистій місцевості за своїм районом, за словами людей на місці події, де понад 70 тіл було вишикувано посеред вулиці.

"Я просто хочу забрати свого сина звідси та поховати його", – сказала мати одного з убитих, оточена плачучими скорботними та глядачами по обидва боки довгого ряду тіл, деякі з яких були накриті простирадлами або пакетами.

Губернатор Кастро сказав, що він впевнений, що загиблі в результаті операції були злочинцями, оскільки більша частина стрілянини була в лісистій місцевості. "Я не думаю, що хтось би гуляв лісом у день конфлікту", – сказав він журналістам.

"Єдиними справжніми жертвами були поліцейські", – сказав він.

Додамо

Поліцейська операція відбулася за кілька днів до того, як у Ріо відбудуться глобальні заходи, пов’язані із кліматичним самітом Організації Об’єднаних Націй, відомим як COP30, включаючи глобальний саміт C40 мерів, присвячений боротьбі зі зміною клімату, та премію "Земляний постріл" британського принца Вільяма.

За останнє десятиліття Ріо приймав кілька глобальних заходів, включаючи Олімпійські ігри 2016 року, саміт G20 2024 року та саміт БРІКС у липні, але без насильства такого масштабу, як у вівторок.

Уряд штату Ріо заявив, що ця операція була найбільшою в його історії, спрямованою проти банди Comando Vermelho, яка контролює торгівлю наркотиками в кількох фавелах – бідних і густонаселених поселеннях, що пронизують горбисту океанську місцевість міста.

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, який прибув до Бразиліа пізно у вівторок з поїздки до Малайзії, ще не прокоментував рейди.

Він зустрівся з віцепрезидентом Джеральдо Алкміном та членами кабінету міністрів у середу, щоб обговорити це питання, повідомив його офіс. Міністр юстиції Лули заявив у вівторок, що уряд не отримував жодних запитів на підтримку від державної влади.

Кілька груп громадянського суспільства розкритикували велику кількість жертв в результаті рейду військового типу. Управління ООН з прав людини заявило, що це посилює тенденцію надзвичайно смертельних наслідків поліцейських рейдів у маргіналізованих громадах Бразилії.

"Ми нагадуємо владі про їхні зобов'язання згідно з міжнародним правом прав людини та закликаємо до швидких та ефективних розслідувань", – йдеться у заяві.