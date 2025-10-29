$42.080.01
Щонайменше 64 загиблих під час найбільшого в історії рейду поліцейських у Ріо-де-Жанейро

Київ • УНН

 • 972 перегляди

У Ріо-де-Жанейро поліція провела операцію проти банди Comando Vermelho, під час якої загинули четверо правоохоронців. Наркобарони застосовували дрони та гранати, що призвело до порушень у роботі лікарень, шкіл і транспорту.

Щонайменше 64 загиблих під час найбільшого в історії рейду поліцейських у Ріо-де-Жанейро

У Алемао та Пенья - бідних житлових районах Ріо-де-Жанейро, поліція намагалася знищити банду Comando Vermelho. Під час заворушення ймовірні наркобарони, використовували дрони та гранати проти поліції, у наслідок чого, четверо з 2500 правоохоронців загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Через запеклі бої між правохоронцями та підозрюваниими, сталися порушення у роботі лікарень, шкіл і транспорту.

Поліція заарештувала 81 людину та провела 250 обшуків проти ймовірних наркобаронів.

Операція відбулася напередодні важливих заходів у Ріо: глобального саміту мерів C40 присвячений боротьбі зі зміною клімату та премії принца Вільяма Earthshot Prize, які відбудуться наступного тижня.

Міністр юстиції Рікардо Левандовський повідомив, що федеральний уряд не отримував запитів на підтримку від місцевої влади для цієї операції.

Однак критики, вважають таку операцію неефективною та із надмірними жертвами серед мирних людей.

Додатково

Раніше повідомлялось, що понад 2500 поліцейських провели операцію проти наркокартелів у Ріо-де-Жанейро. Наркоторговці вперше застосували FPV-дрони для скидання вибухівки на правоохоронців.

Лілія Подоляк

