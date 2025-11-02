Еврокомиссар назвал отсутствие США на COP30 «переломным моментом» для климатической политики

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил, что решение США не участвовать в климатической конференции COP30 станет «переломным моментом» для глобальной климатической дипломатии. По его словам, отказ второго по объему загрязнителя мира от участия «очевидно наносит ущерб» международным усилиям. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

Хукстра подчеркнул, что отсутствие Соединенных Штатов на климатическом саммите, который откроется 10 ноября в бразильском городе Белен, будет иметь серьезные последствия для всей планеты.

Мы говорим о крупнейшем, самом доминирующем, самом важном геополитическом игроке в мире. Это второй по величине эмитент

– отметил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что когда страна такого масштаба фактически отстраняется от глобальных климатических инициатив, это «очевидно наносит ущерб» коллективным усилиям.

Если игрок такого уровня говорит: «Ну, я уйду, а вы все этим займетесь», – это меняет правила игры»

– сказал Хукстра.

В то же время он отметил, что некоторые мэры и губернаторы США остаются сторонниками климатической политики, несмотря на позицию федеральной администрации.

Администрация Дональда Трампа ранее заявила, что не будет направлять «высокопоставленных представителей» на COP30, что отражает новый курс Вашингтона – сворачивание климатических инициатив в пользу энергетического национализма.

