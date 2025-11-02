$42.080.01
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 11946 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
10:54 • 20140 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 30580 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 47585 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 74791 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 80332 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 105399 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 94695 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45404 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Єврокомісар назвав відсутність США на COP30 "переломним моментом" для кліматичної політики

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Єврокомісар Вопке Хукстра заявив, що відсутність США на кліматичній конференції є серйозним сигналом для світової безпеки у кліматі.

Єврокомісар назвав відсутність США на COP30 "переломним моментом" для кліматичної політики

Єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра заявив, що рішення США не брати участі у кліматичній конференції COP30 стане "переломним моментом" для глобальної кліматичної дипломатії. За його словами, відмова другого за обсягами забруднювача світу від участі "очевидно завдає шкоди" міжнародним зусиллям. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

Хукстра наголосив, що відсутність Сполучених Штатів на кліматичному саміті, який відкриється 10 листопада в бразильському місті Белен, матиме серйозні наслідки для всієї планети.

Ми говоримо про найбільшого, найдомінантнішого, найважливішого геополітичного гравця у світі. Це другий за величиною емітент 

– зазначив єврокомісар.

Планета у критичному стані через рекорд у споживанні вугілля та повільний перехід на чисту енергію - звіт22.10.25, 18:21 • 3394 перегляди

Він підкреслив, що коли країна такого масштабу фактично відсторонюється від глобальних кліматичних ініціатив, це "очевидно завдає шкоди" колективним зусиллям.

Якщо гравець такого рівня каже: "Ну, я піду, а ви всі цим займетеся", – це змінює правила гри

– сказав Хукстра.

Водночас він відзначив, що деякі мери та губернатори США залишаються прихильниками кліматичної політики, попри позицію федеральної адміністрації.

Адміністрація Дональда Трампа раніше заявила, що не надсилатиме "високопоставлених представників" на COP30, що відображає новий курс Вашингтона – згортання кліматичних ініціатив на користь енергетичного націоналізму.

Людство не досягло кліматичної цілі в 1,5°C, потрібна зміна курсу - Генсек ООН28.10.25, 08:49 • 3172 перегляди

Степан Гафтко

