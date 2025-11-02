Єврокомісар назвав відсутність США на COP30 "переломним моментом" для кліматичної політики

Єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра заявив, що рішення США не брати участі у кліматичній конференції COP30 стане "переломним моментом" для глобальної кліматичної дипломатії. За його словами, відмова другого за обсягами забруднювача світу від участі "очевидно завдає шкоди" міжнародним зусиллям. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

Хукстра наголосив, що відсутність Сполучених Штатів на кліматичному саміті, який відкриється 10 листопада в бразильському місті Белен, матиме серйозні наслідки для всієї планети.

Ми говоримо про найбільшого, найдомінантнішого, найважливішого геополітичного гравця у світі. Це другий за величиною емітент – зазначив єврокомісар.

Він підкреслив, що коли країна такого масштабу фактично відсторонюється від глобальних кліматичних ініціатив, це "очевидно завдає шкоди" колективним зусиллям.

Якщо гравець такого рівня каже: "Ну, я піду, а ви всі цим займетеся", – це змінює правила гри – сказав Хукстра.

Водночас він відзначив, що деякі мери та губернатори США залишаються прихильниками кліматичної політики, попри позицію федеральної адміністрації.

Адміністрація Дональда Трампа раніше заявила, що не надсилатиме "високопоставлених представників" на COP30, що відображає новий курс Вашингтона – згортання кліматичних ініціатив на користь енергетичного націоналізму.

