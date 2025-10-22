Планета у критичному стані через рекорд у споживанні вугілля та повільний перехід на чисту енергію - звіт

Для боротьби з кліматичною кризою не вистачає швидкості об'єднаних кроків, а про стан існуючої загрози свідчить невтішна статистика щодо споживання викопного палива. На відповідні висновки вказує звіт Всесвітнього інституту боротьби зі зміною клімату (WRI), передає УНН.

Деталі

Планета Земля поки "застрягла" на шляху до обмеження глобального потепління до 1,5 градусів Цельсія. У всьому світі країни роблять занадто мало, щоб стримати кліматичну кризу до прийнятного рівня. Цей факт зокрема підтверджує звіт про те, що у минулому році світове споживання вугілля досягало рекордного рівня.

Якщо розібратися, то початкові кроки були правильні. Частка вугілля у виробництві електроенергії знизилася через значне зростання використання відновлюваних джерел енергії. Але загальне зростання попиту на електроенергію призвело знову ж таки до збільшення споживання вугілля в цілому.

"Замкнуте коло", яке руйнує навколо все: військова економіка рф веде світ до кліматичної катастрофи

Згідно з недавньою доповіддю Всесвітнього інституту боротьби зі зміною клімату (WRI), світова спільнота робить правильні кроки, однак загальна швидкість нівелює зусилля, які вкладаються у перехід до чистої енергії.

Клеа Шумер, один з провідних авторів нового звіту "Стан дій щодо клімату 2025", саме це і підтверджує:

Немає сумнівів, що загалом ми робимо правильно. Ми просто не рухаємося достатньо швидко - каже представник Всесвітнього інституту дій щодо клімату (WRI).

Нагадаємо

Бразилія дозволила нафтовидобувному гіганту Petrobras буріння поблизу Амазонки, що може зробити країну одним з найбільших світових виробників нафти. Екологи попереджають про наслідки глибоководного буріння та називають це рішення саботажем глобального кліматичного саміту COP30.