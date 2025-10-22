$41.740.01
Эксклюзив
15:19 • 1812 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 4006 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 12622 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 14871 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 11198 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 11222 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10078 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 8868 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 16109 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
22 октября, 09:23 • 17267 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
публикации
Эксклюзивы
Планета в критическом состоянии из-за рекорда в потреблении угля и медленного перехода на чистую энергию - отчет

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Отчет Всемирного института борьбы с изменением климата указывает на недостаточную скорость объединенных шагов в борьбе с климатическим кризисом. Мировое потребление угля в прошлом году достигло рекордного уровня, что свидетельствует о ряде недостатков.

Планета в критическом состоянии из-за рекорда в потреблении угля и медленного перехода на чистую энергию - отчет

Для борьбы с климатическим кризисом не хватает скорости объединенных шагов, а о состоянии существующей угрозы свидетельствует неутешительная статистика по потреблению ископаемого топлива. На соответствующие выводы указывает отчет Всемирного института борьбы с изменением климата (WRI), передает УНН.

Детали

Планета Земля пока "застряла" на пути к ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия. Во всем мире страны делают слишком мало, чтобы сдержать климатический кризис до приемлемого уровня. Этот факт в частности подтверждает отчет о том, что в прошлом году мировое потребление угля достигало рекордного уровня.

Если разобраться, то начальные шаги были правильные. Доля угля в производстве электроэнергии снизилась из-за значительного роста использования возобновляемых источников энергии. Но общий рост спроса на электроэнергию привел опять же к увеличению потребления угля в целом. 

«Замкнутый круг», который разрушает все вокруг: военная экономика РФ ведет мир к климатической катастрофе06.10.25, 14:32 • 2972 просмотра

Согласно недавнему докладу Всемирного института борьбы с изменением климата (WRI), мировое сообщество делает правильные шаги, однако общая скорость нивелирует усилия, которые вкладываются в переход к чистой энергии.

Клеа Шумер, один из ведущих авторов нового отчета "Состояние действий по климату 2025", именно это и подтверждает:

Нет сомнений, что в целом мы делаем правильно. Мы просто не движемся достаточно быстро

- говорит представитель Всемирного института действий по климату (WRI).

Напомним

Бразилия разрешила нефтедобывающему гиганту Petrobras бурение вблизи Амазонки, что может сделать страну одним из крупнейших мировых производителей нефти. Экологи предупреждают о последствиях глубоководного бурения и называют это решение саботажем глобального климатического саммита COP30.

Игорь Тележников

