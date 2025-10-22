Планета в критическом состоянии из-за рекорда в потреблении угля и медленного перехода на чистую энергию - отчет
Отчет Всемирного института борьбы с изменением климата указывает на недостаточную скорость объединенных шагов в борьбе с климатическим кризисом. Мировое потребление угля в прошлом году достигло рекордного уровня, что свидетельствует о ряде недостатков.
Для борьбы с климатическим кризисом не хватает скорости объединенных шагов, а о состоянии существующей угрозы свидетельствует неутешительная статистика по потреблению ископаемого топлива. На соответствующие выводы указывает отчет Всемирного института борьбы с изменением климата (WRI), передает УНН.
Планета Земля пока "застряла" на пути к ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия. Во всем мире страны делают слишком мало, чтобы сдержать климатический кризис до приемлемого уровня. Этот факт в частности подтверждает отчет о том, что в прошлом году мировое потребление угля достигало рекордного уровня.
Если разобраться, то начальные шаги были правильные. Доля угля в производстве электроэнергии снизилась из-за значительного роста использования возобновляемых источников энергии. Но общий рост спроса на электроэнергию привел опять же к увеличению потребления угля в целом.
Согласно недавнему докладу Всемирного института борьбы с изменением климата (WRI), мировое сообщество делает правильные шаги, однако общая скорость нивелирует усилия, которые вкладываются в переход к чистой энергии.
Клеа Шумер, один из ведущих авторов нового отчета "Состояние действий по климату 2025", именно это и подтверждает:
Нет сомнений, что в целом мы делаем правильно. Мы просто не движемся достаточно быстро
