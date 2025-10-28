Людство не досягло кліматичної цілі в 1,5°C, потрібна зміна курсу - Генсек ООН

$42.070.07
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
На російському сахаліні вибухнула ТЕС: частина острова поринула у темряву
Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда
"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81741 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 103651 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Віталій Кличко
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Європа
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Ексклюзив
07:39 • 804 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Шахед-136

Людство не досягло кліматичної цілі в 1,5°C, потрібна зміна курсу - Генсек ООН

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що перевищення цільового показника Паризької угоди щодо клімату неминуче, закликаючи до негайної зміни курсу. Він наголосив на небезпеці досягнення катастрофічних "переломних моментів" та необхідності скорочення викидів.

Людство не досягло кліматичної цілі в 1,5°C, потрібна зміна курсу - Генсек ООН

Людство не змогло обмежити глобальне потепління рівнем до 1,5°C і має негайно змінити курс, попередив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У своєму єдиному інтерв'ю перед кліматичним самітом COP30, який відбудеться наступного місяця, Антоніу Гутерріш визнав, що тепер неминуче перевищення людством цільового показника Паризької угоди щодо клімату, що матиме руйнівні наслідки для всього світу.

Він закликав лідерів, які зберуться в бразильському місті Белен, розташованому в тропічних лісах, усвідомити, що чим довше вони відкладатимуть скорочення викидів, тим вищою є небезпека досягнення катастрофічних "переломних моментів" в Амазонії, Арктиці та Світовому океані.

Давайте визнаємо нашу невдачу. Правда в тому, що нам не вдалося уникнути перевищення температури вище 1,5°C у найближчі кілька років. І перевищення цього порога має руйнівні наслідки. Деякі з цих руйнівних наслідків є переломними моментами, чи то в Амазонії, Гренландії, Західній Антарктиді, чи на коралових рифах

- заявив він газеті Guardian і організації новин Sumaúma.

Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені13.10.25, 08:41 • 3306 переглядiв

Він сказав, що пріоритетом на COP30 була зміна напряму.

Абсолютно необхідно змінити курс, щоб перевищення було якомога коротшим і малоінтенсивним, щоб уникнути переломних моментів, подібних до Амазонки. Ми не хочемо, щоб Амазонка перетворилася на савану. Але це реальний ризик, якщо ми не змінимо курс і не скоротимо викиди якнайшвидше

- зазначив Гуттеріш.

Останні 10 років на планеті стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Попри зростаючу тривогу вчених щодо темпів підвищення глобальної температури, викликаного спалюванням викопного палива - нафти, вугілля та газу, - як заявив генеральний секретар, уряди не виконали своїх зобов'язань.

Менше третини країн світу (62 з 197) представили свої плани дій щодо боротьби зі зміною клімату, відомі як вклади, що визначаються на національному рівні (NDC) у межах Паризької угоди. США за Дональда Трампа відмовилися від цього процесу. Європа обіцяла, але поки що не виконала свої обіцянки. Китай, найбільше у світі джерело викидів, звинувачується у невиконанні зобов'язань.

Гутерріш заявив, що відсутність амбітних планів щодо NDC означає, що паризьку ціль в 1,5°C буде порушено принаймні тимчасово: "З тих, [NDC], отриманих досі, припускають скорочення викидів на 10%. Нам потрібно 60% [щоб утриматися в межах 1,5°C]. Тому перевищення цільового показника наразі неминуче".

Однак він не відмовився від поставленої цілі і зазначив, що тимчасове перевищення цільового показника все ще можливе, а потім до кінця століття температура може знизитися і повернутися до 1,5°C, але це вимагатиме зміни курсу на конференції COP30 і надалі.

Він закликав уряди збалансувати представництво в COP30, щоб організації громадянського суспільства, особливо з корінних народів, мали більшу присутність та вплив, ніж люди, які отримують зарплату від корпорацій.

"Ми всі знаємо, чого хочуть лобісти, - сказав він. - Це збільшення їхнього прибутку, а ціна за це - людство".

Він заявив, що відмова від викопного палива - питання економічних інтересів, оскільки очевидно, що епоха викопного палива добігає кінця: "Ми спостерігаємо революцію в галузі відновлюваних джерел енергії, і цей перехід неминуче прискориться, і людство не зможе використати всі вже розвідані запаси нафти та газу".

Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту21.10.25, 18:07 • 3225 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини СвітуПогода та довкілля
Енергетика
Amazon
Ґренландія
The Guardian
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Арктика