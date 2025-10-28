Людство не досягло кліматичної цілі в 1,5°C, потрібна зміна курсу - Генсек ООН

Людство не змогло обмежити глобальне потепління рівнем до 1,5°C і має негайно змінити курс, попередив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У своєму єдиному інтерв'ю перед кліматичним самітом COP30, який відбудеться наступного місяця, Антоніу Гутерріш визнав, що тепер неминуче перевищення людством цільового показника Паризької угоди щодо клімату, що матиме руйнівні наслідки для всього світу.

Він закликав лідерів, які зберуться в бразильському місті Белен, розташованому в тропічних лісах, усвідомити, що чим довше вони відкладатимуть скорочення викидів, тим вищою є небезпека досягнення катастрофічних "переломних моментів" в Амазонії, Арктиці та Світовому океані.

Давайте визнаємо нашу невдачу. Правда в тому, що нам не вдалося уникнути перевищення температури вище 1,5°C у найближчі кілька років. І перевищення цього порога має руйнівні наслідки. Деякі з цих руйнівних наслідків є переломними моментами, чи то в Амазонії, Гренландії, Західній Антарктиді, чи на коралових рифах - заявив він газеті Guardian і організації новин Sumaúma.

Він сказав, що пріоритетом на COP30 була зміна напряму.

Абсолютно необхідно змінити курс, щоб перевищення було якомога коротшим і малоінтенсивним, щоб уникнути переломних моментів, подібних до Амазонки. Ми не хочемо, щоб Амазонка перетворилася на савану. Але це реальний ризик, якщо ми не змінимо курс і не скоротимо викиди якнайшвидше - зазначив Гуттеріш.

Останні 10 років на планеті стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Попри зростаючу тривогу вчених щодо темпів підвищення глобальної температури, викликаного спалюванням викопного палива - нафти, вугілля та газу, - як заявив генеральний секретар, уряди не виконали своїх зобов'язань.

Менше третини країн світу (62 з 197) представили свої плани дій щодо боротьби зі зміною клімату, відомі як вклади, що визначаються на національному рівні (NDC) у межах Паризької угоди. США за Дональда Трампа відмовилися від цього процесу. Європа обіцяла, але поки що не виконала свої обіцянки. Китай, найбільше у світі джерело викидів, звинувачується у невиконанні зобов'язань.

Гутерріш заявив, що відсутність амбітних планів щодо NDC означає, що паризьку ціль в 1,5°C буде порушено принаймні тимчасово: "З тих, [NDC], отриманих досі, припускають скорочення викидів на 10%. Нам потрібно 60% [щоб утриматися в межах 1,5°C]. Тому перевищення цільового показника наразі неминуче".

Однак він не відмовився від поставленої цілі і зазначив, що тимчасове перевищення цільового показника все ще можливе, а потім до кінця століття температура може знизитися і повернутися до 1,5°C, але це вимагатиме зміни курсу на конференції COP30 і надалі.

Він закликав уряди збалансувати представництво в COP30, щоб організації громадянського суспільства, особливо з корінних народів, мали більшу присутність та вплив, ніж люди, які отримують зарплату від корпорацій.

"Ми всі знаємо, чого хочуть лобісти, - сказав він. - Це збільшення їхнього прибутку, а ціна за це - людство".

Він заявив, що відмова від викопного палива - питання економічних інтересів, оскільки очевидно, що епоха викопного палива добігає кінця: "Ми спостерігаємо революцію в галузі відновлюваних джерел енергії, і цей перехід неминуче прискориться, і людство не зможе використати всі вже розвідані запаси нафти та газу".

