Массовые рейды в фавелах Рио: по меньшей мере 60 человек погибли во время спецоперации против наркоторговцев

В столице Бразилии более 2500 полицейских и спецназовцев провели масштабную операцию против наркокартелей, в результате которой погибли по меньшей мере 60 человек, включая двух полицейских. Перестрелки длились несколько часов, а наркоторговцы применили fpv-дроны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Сообщается, что "по меньшей мере 60 человек погибли после того, как более 2500 полицейских и спецназовцев ворвались в район фавел вблизи международного аэропорта Рио, который считается штаб-квартирой одной из самых мощных организованных преступных группировок Бразилии", пишет издание.

Этот рейд, как указано, вызвал ожесточенные перестрелки в фавелах Алеман и Пенья и их окрестностях, где проживает примерно 300 000 человек.

Наркоторговцы из группировки "Красная команда" открыли огонь и подожгли баррикады и автомобили, когда около 4 утра их атаковала гражданская и военная полиция вместе со спецподразделениями. По сообщениям, банда впервые применила дроны, чтобы сбрасывать взрывчатку на группы правоохранителей.

По словам чиновника штата Рио, который на условиях анонимности поделился оценкой, более чем вдвое превышающей официальную цифру о по меньшей мере 22 погибших, объявленную ранее в тот же день, жертвы в результате этих операций были гораздо меньше, чем примерно 60 погибших во вторник - сообщает Reuters.

Праворадикальный губернатор Рио Клаудио Кастро объявил в городе "состояние войны" и назвал нынешнюю полицейскую операцию крупнейшей со времени масштабной акции в регионе в 2010 году.

"Это уже не обычное преступление, это наркотерроризм", – сказал Кастро в видео, опубликованном в социальных сетях, на котором показаны бронетранспортеры в начале миссии.

Сообщается, что было арестовано более 80 человек и изъято более 40 автоматических винтовок. Это оружие является признаком мощного арсенала, который наркоторговцы Рио-де-Жанейро приобрели с конца 1980-х годов, когда начали заполонять фавелы.

Виктор Сантос, секретарь службы безопасности Рио, сообщил местному телевидению, что в рамках операции "Сдерживание" было приказано захватить членов банды "Красное командование", которые контролируют большие части Рио и все чаще присутствуют в других частях Бразилии, включая регион Амазонии.

Рене Силва, общественный активист и журналист из Алемау, возглавляющий местную газету "Voz das Comunidades", рассказал, что около 5 утра его разбудили выстрелы. Он выразил отчаяние из-за того, что правительство настаивает на проведении смертельных и, по его мнению, неэффективных полицейских рейдов в фавелах.

Это не решает проблему. С проблемой преступности в Рио нужно бороться в других местах – не только в фавелах. У нас здесь нет плантаций марихуаны или кокаина. У нас здесь нет оружейных заводов. Это не борьба с преступностью, это борьба с бедностью - сказал он.

"То, что происходит в Алемау и Пенья, не является операцией, это резня, спонсируемая государством", – написала в Твиттере Люсия Марина душ Сантуш, конгрессмен штата от левой Рабочей партии (PT).

Сантуш обвинила власти в превращении фавел Рио в "зоны боевых действий" в рамках их неудачной войны с наркотиками.

Учитывая то, что, как сообщается, полицейские операции и перестрелки продолжались во вторник днем, число погибших может возрасти.

Губернатор Клаудио Кастро сообщил, что полиция по всему городу приведена в состояние повышенной готовности из-за опасений, что наркобароны могут организовать ответные атаки. Во вторник днем наблюдались попытки преступников блокировать ключевые автомагистрали и дороги Рио.

Дополнение

Наибольшее количество смертей во время одной полицейской операции произошло в мае 2021 года, когда 28 человек погибли во время штурма полиции Жакарезинью, еще одной крупной фавелы, которую считают оплотом Красного командования.

В течение последних 40 лет кирпичные фавелы Рио все больше попадали под контроль вооруженных преступных группировок, в частности Красной команды, Чистой третьей команды и парамилитарных банд, в состав которых часто входят бывшие или действующие сотрудники сил безопасности. В последние месяцы Красная команда начала масштабное наступление, пытаясь захватить районы западного Рио, что сейчас контролируются ополчениями.

Военные США нанесли удар по венесуэльскому судну с наркотиками: 11 погибших