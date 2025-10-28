Массовые рейды в фавелах Рио: по меньшей мере 60 человек погибли во время спецоперации против наркоторговцев

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 28613 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 23324 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 28939 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 52997 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 33756 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 25667 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21405 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16729 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 52715 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31754 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.4м/с
81%
744мм
Популярные новости
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 47181 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 23916 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 35628 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 17709 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 20310 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 28590 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 35700 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 47252 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 52967 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 52702 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Беларусь
Польша
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 5290 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 10910 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 20372 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 17774 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 42461 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Массовые рейды в фавелах Рио: по меньшей мере 60 человек погибли во время спецоперации против наркоторговцев

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Более 2500 полицейских провели операцию против наркокартелей в Рио-де-Жанейро, в результате которой погибли по меньшей мере 60 человек, включая двух полицейских. Наркоторговцы впервые применили FPV-дроны для сброса взрывчатки на правоохранителей.

Массовые рейды в фавелах Рио: по меньшей мере 60 человек погибли во время спецоперации против наркоторговцев

В столице Бразилии более 2500 полицейских и спецназовцев провели масштабную операцию против наркокартелей, в результате которой погибли по меньшей мере 60 человек, включая двух полицейских. Перестрелки длились несколько часов, а наркоторговцы применили fpv-дроны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Сообщается, что "по меньшей мере 60 человек погибли после того, как более 2500 полицейских и спецназовцев ворвались в район фавел вблизи международного аэропорта Рио, который считается штаб-квартирой одной из самых мощных организованных преступных группировок Бразилии", пишет издание.

Этот рейд, как указано, вызвал ожесточенные перестрелки в фавелах Алеман и Пенья и их окрестностях, где проживает примерно 300 000 человек.

Наркоторговцы из группировки "Красная команда" открыли огонь и подожгли баррикады и автомобили, когда около 4 утра их атаковала гражданская и военная полиция вместе со спецподразделениями. По сообщениям, банда впервые применила дроны, чтобы сбрасывать взрывчатку на группы правоохранителей.

По словам чиновника штата Рио, который на условиях анонимности поделился оценкой, более чем вдвое превышающей официальную цифру о по меньшей мере 22 погибших, объявленную ранее в тот же день, жертвы в результате этих операций были гораздо меньше, чем примерно 60 погибших во вторник

- сообщает Reuters.

Праворадикальный губернатор Рио Клаудио Кастро объявил в городе "состояние войны" и назвал нынешнюю полицейскую операцию крупнейшей со времени масштабной акции в регионе в 2010 году.

"Это уже не обычное преступление, это наркотерроризм", – сказал Кастро в видео, опубликованном в социальных сетях, на котором показаны бронетранспортеры в начале миссии.

Сообщается, что было арестовано более 80 человек и изъято более 40 автоматических винтовок. Это оружие является признаком мощного арсенала, который наркоторговцы Рио-де-Жанейро приобрели с конца 1980-х годов, когда начали заполонять фавелы.

Виктор Сантос, секретарь службы безопасности Рио, сообщил местному телевидению, что в рамках операции "Сдерживание" было приказано захватить членов банды "Красное командование", которые контролируют большие части Рио и все чаще присутствуют в других частях Бразилии, включая регион Амазонии.

Рене Силва, общественный активист и журналист из Алемау, возглавляющий местную газету "Voz das Comunidades", рассказал, что около 5 утра его разбудили выстрелы. Он выразил отчаяние из-за того, что правительство настаивает на проведении смертельных и, по его мнению, неэффективных полицейских рейдов в фавелах.

Это не решает проблему. С проблемой преступности в Рио нужно бороться в других местах – не только в фавелах. У нас здесь нет плантаций марихуаны или кокаина. У нас здесь нет оружейных заводов. Это не борьба с преступностью, это борьба с бедностью

- сказал он.

"То, что происходит в Алемау и Пенья, не является операцией, это резня, спонсируемая государством", – написала в Твиттере Люсия Марина душ Сантуш, конгрессмен штата от левой Рабочей партии (PT).

Сантуш обвинила власти в превращении фавел Рио в "зоны боевых действий" в рамках их неудачной войны с наркотиками.

Учитывая то, что, как сообщается, полицейские операции и перестрелки продолжались во вторник днем, число погибших может возрасти.

Губернатор Клаудио Кастро сообщил, что полиция по всему городу приведена в состояние повышенной готовности из-за опасений, что наркобароны могут организовать ответные атаки. Во вторник днем наблюдались попытки преступников блокировать ключевые автомагистрали и дороги Рио.

Дополнение

Наибольшее количество смертей во время одной полицейской операции произошло в мае 2021 года, когда 28 человек погибли во время штурма полиции Жакарезинью, еще одной крупной фавелы, которую считают оплотом Красного командования.

В течение последних 40 лет кирпичные фавелы Рио все больше попадали под контроль вооруженных преступных группировок, в частности Красной команды, Чистой третьей команды и парамилитарных банд, в состав которых часто входят бывшие или действующие сотрудники сил безопасности. В последние месяцы Красная команда начала масштабное наступление, пытаясь захватить районы западного Рио, что сейчас контролируются ополчениями.

Военные США нанесли удар по венесуэльскому судну с наркотиками: 11 погибших03.09.25, 05:00 • 6338 просмотров

Алена Уткина

Криминал и ЧПНовости Мира
Обыск
Социальная сеть
Военное положение
Столкновения
Рио-де-Жанейро
Бразилия