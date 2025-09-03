$41.370.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Военные США нанесли удар по венесуэльскому судну с наркотиками: 11 погибших

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Президент Трамп сообщил, что судно действовало от имени наркотеррористической организации Tren de Aragua.

Военные Соединенных Штатов Америки нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, удар был нанесен по судну, которое действовало от имени признанной наркотеррористической организации Tren de Aragua (TDA).

Мы только что... подбили лодку с наркотиками, и там было очень много наркотиков. И это не последнее. Наркотики поступают в нашу страну уже давно. ... Эти - из Венесуэлы

- написал Трамп.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио подтвердил эту информацию, отметив, что лодка вышла из Венесуэлы и была поражена в южной части Карибского бассейна.

Напомним

На днях американский ракетный крейсер USS Lake Erie пересек Панамский канал из Тихого океана в Карибский бассейн. Это произошло после развертывания военных кораблей США вблизи побережья Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком.

Президент Венесуэлы объявил мобилизацию 4,5 млн ополченцев из-за угроз США19.08.25, 20:41 • 7470 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Марко Рубио
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты