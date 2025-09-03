Военные США нанесли удар по венесуэльскому судну с наркотиками: 11 погибших
Киев • УНН
Военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Президент Трамп сообщил, что судно действовало от имени наркотеррористической организации Tren de Aragua.
Военные Соединенных Штатов Америки нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, удар был нанесен по судну, которое действовало от имени признанной наркотеррористической организации Tren de Aragua (TDA).
Мы только что... подбили лодку с наркотиками, и там было очень много наркотиков. И это не последнее. Наркотики поступают в нашу страну уже давно. ... Эти - из Венесуэлы
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио подтвердил эту информацию, отметив, что лодка вышла из Венесуэлы и была поражена в южной части Карибского бассейна.
Напомним
На днях американский ракетный крейсер USS Lake Erie пересек Панамский канал из Тихого океана в Карибский бассейн. Это произошло после развертывания военных кораблей США вблизи побережья Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком.
