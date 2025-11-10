ООН: климатические обещания сократят выбросы лишь на 12% к 2035 году

$41.980.11
18:35
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление
10 ноября, 09:27
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть
10 ноября, 10:51
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования
10 ноября, 10:55
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове
10 ноября, 13:27
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
14:34
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
14:34
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
13:36
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове
10 ноября, 13:27
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кларенс Томас
Башар Асад
Стив Уиткофф
Украина
Франция
Германия
Соединённые Штаты
Крым
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победители
10 ноября, 13:25
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть
10 ноября, 10:51
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион
8 ноября, 14:30
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
7 ноября, 17:09
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
7 ноября, 17:00
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Северный поток

ООН: климатические обещания сократят выбросы лишь на 12% к 2035 году

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Анализ секретариата РКИК ООН показывает, что текущие климатические обязательства стран уменьшат выбросы парниковых газов лишь на 12% к 2035 году по сравнению с уровнем 2019 года. Это составляет лишь пятую часть от необходимого для ограничения глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия.

ООН: климатические обещания сократят выбросы лишь на 12% к 2035 году

Новый анализ секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) показывает, что текущие климатические обязательства стран позволят сократить объемы выбросов парниковых газов лишь на 12% к 2035 году по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Обновленные данные, опубликованные в понедельник, свидетельствуют об определенном улучшении по сравнению с предыдущим прогнозом, который предусматривал сокращение на 10%. Новый показатель учитывает дополнительные обязательства, взятые странами после завершения прошлого анализа.

Согласно анализу, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, мировые выбросы должны сократиться как минимум на 60% к 2035 году. Текущие обещания обеспечивают лишь пятую часть от необходимого объема сокращений.

Эксперты отмечают, что невыполнение целевого показателя в 1,5°C может привести к более серьезным последствиям для климата. Обновленный анализ должен стать сигналом для стран активизировать действия и усилить свои национальные обязательства перед будущими климатическими переговорами.

Напомним

Исследователи Эдинбургского университета обнаружили, что веб-сайты климатической конференции COP значительно увеличили выбросы CO₂. С 1995 по 2014 год средние выбросы выросли более чем на 13 000 процентов, превышая средний показатель для других веб-сайтов.

Алла Киосак

Новости МираПогода и окружающая среда
Энергетика
Reuters
Организация Объединенных Наций