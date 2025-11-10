ООН: климатические обещания сократят выбросы лишь на 12% к 2035 году
Новый анализ секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) показывает, что текущие климатические обязательства стран позволят сократить объемы выбросов парниковых газов лишь на 12% к 2035 году по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Обновленные данные, опубликованные в понедельник, свидетельствуют об определенном улучшении по сравнению с предыдущим прогнозом, который предусматривал сокращение на 10%. Новый показатель учитывает дополнительные обязательства, взятые странами после завершения прошлого анализа.
Согласно анализу, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, мировые выбросы должны сократиться как минимум на 60% к 2035 году. Текущие обещания обеспечивают лишь пятую часть от необходимого объема сокращений.
Эксперты отмечают, что невыполнение целевого показателя в 1,5°C может привести к более серьезным последствиям для климата. Обновленный анализ должен стать сигналом для стран активизировать действия и усилить свои национальные обязательства перед будущими климатическими переговорами.
Исследователи Эдинбургского университета обнаружили, что веб-сайты климатической конференции COP значительно увеличили выбросы CO₂. С 1995 по 2014 год средние выбросы выросли более чем на 13 000 процентов, превышая средний показатель для других веб-сайтов.