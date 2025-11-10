ООН: кліматичні обіцянки скоротять викиди лише на 12% до 2035 року
Київ • УНН
Аналіз секретаріату РКЗК ООН показує, що поточні кліматичні зобов'язання країн зменшать викиди парникових газів лише на 12% до 2035 року порівняно з рівнем 2019 року. Це становить лише п'яту частину від необхідного для обмеження глобального потепління до 1,5 градуса Цельсія.
Деталі
Оновлені дані, опубліковані у понеділок, свідчать про певне покращення у порівнянні з попереднім прогнозом, який передбачав скорочення на 10%. Новий показник враховує додаткові зобов’язання, зроблені країнами після завершення минулого аналізу.
Згідно з аналізом, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня, світові викиди мають скоротитися щонайменше на 60% до 2035 року. Поточні обіцянки забезпечують лише п’яту частину від необхідного обсягу скорочень.
Експерти наголошують, що невиконання цільового показника у 1,5°C може призвести до серйозніших наслідків для клімату. Оновлений аналіз має стати сигналом для країн активізувати дії та посилити свої національні зобов’язання перед майбутніми кліматичними переговорами.
Нагадаємо
Дослідники Единбурзького університету виявили, що веб-сайти кліматичної конференції COP значно збільшили викиди CO₂. З 1995 по 2014 рік середні викиди зросли більш ніж на 13 000 відсотків, перевищуючи середній показник для інших веб-сайтів.