ООН: кліматичні обіцянки скоротять викиди лише на 12% до 2035 року

19:55
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні
11 листопада, 16:44
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні
11 листопада, 17:24
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов
11 листопада, 18:13
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів
19:26
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом
11 листопада, 13:27
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50333 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою
10 листопада, 14:34
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів
11 листопада, 14:28
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів
11 листопада, 09:14
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці
10 листопада, 13:25
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта
10 листопада, 10:51
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

ООН: кліматичні обіцянки скоротять викиди лише на 12% до 2035 року

Київ • УНН

 • 7790 перегляди

Аналіз секретаріату РКЗК ООН показує, що поточні кліматичні зобов'язання країн зменшать викиди парникових газів лише на 12% до 2035 року порівняно з рівнем 2019 року. Це становить лише п'яту частину від необхідного для обмеження глобального потепління до 1,5 градуса Цельсія.

ООН: кліматичні обіцянки скоротять викиди лише на 12% до 2035 року

Новий аналіз секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) показує, що поточні кліматичні зобов’язання країн дозволять зменшити обсяги викидів парникових газів лише на 12% до 2035 року порівняно з рівнем 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Оновлені дані, опубліковані у понеділок, свідчать про певне покращення у порівнянні з попереднім прогнозом, який передбачав скорочення на 10%. Новий показник враховує додаткові зобов’язання, зроблені країнами після завершення минулого аналізу.

Згідно з аналізом, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня, світові викиди мають скоротитися щонайменше на 60% до 2035 року. Поточні обіцянки забезпечують лише п’яту частину від необхідного обсягу скорочень.

Експерти наголошують, що невиконання цільового показника у 1,5°C може призвести до серйозніших наслідків для клімату. Оновлений аналіз має стати сигналом для країн активізувати дії та посилити свої національні зобов’язання перед майбутніми кліматичними переговорами.

Нагадаємо

Дослідники Единбурзького університету виявили, що веб-сайти кліматичної конференції COP значно збільшили викиди CO₂. З 1995 по 2014 рік середні викиди зросли більш ніж на 13 000 відсотків, перевищуючи середній показник для інших веб-сайтів.

Алла Кіосак

Енергетика
Reuters
Організація Об'єднаних Націй