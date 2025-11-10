Інтернет також завдає шкоди клімату: сайти конференції COP багатократно збільшують викиди CO₂ - дослідження
Київ • УНН
Дослідники Единбурзького університету виявили, що веб-сайти кліматичної конференції COP значно збільшили викиди CO₂. З 1995 по 2014 рік середні викиди зросли більш ніж на 13 000 відсотків, перевищуючи середній показник для інших веб-сайтів.
Всесвітня кліматична конференція шукає шляхи зменшення викидів газів, що шкодять клімату. В той же час дослідники з Единбурзького університету стверджують, що веб-сайти конференції протягом останніх років навпаки є інструментом, що продукує зростання викидів CO₂. Передає УНН із посиланням на Spiegel.
Деталі
Напередодні COP30 у бразильському місті Белен вчені попередили про значне зростання викидів CO₂ протягом останніх років. На це такоє впливає діяльність веб-сайтів кліматичній конференції ООН.
Аналіз вчених з Единбурзького університету показує, що між першою конференцією 1995 року та конференцією 2014 року в Баку середні викиди веб-сайтів конференції COP зросли більш ніж на 13 000 відсотків.
Для свого аналізу вчені дослідили дані з веб-архівів, щоб оцінити зміни вуглецевого сліду веб-сайтів протягом 30-річного періоду. Їхні висновки показують, що викиди залишалися відносно низькими до COP14 у 2008 році.
Однак після COP15 викиди різко зросли, причому веб-сайти викидають в середньому понад 2,4 г вуглецю за відвідування, а деякі значно більше.
Середній веб-сайт викидає 0,36 г вуглецю на перегляд сторінки
Зростання частково пояснюється збільшенням обчислювальної потужності та використанням Інтернету. Але вуглецевий слід веб-сайтів кліматичної конференції все ще значно перевищує середній показник для веб-сайтів.
Збільшення відповідає зростаючому використанню контенту на веб-сайтах COP, який вимагає більшої обчислювальної потужності.
Дослідження показує, що вуглецеві витрати цифрової присутності часто ігноруються навіть тими, хто повинен піклуватися про навколишнє середовище та захищати його
"Ми сподіваємося, що наші рекомендації та наш інструмент допоможуть установам виявити та вирішити цю проблему", додала вона.
Нагадаємо
Бразилія дозволила нафтовидобувному гіганту Petrobras буріння поблизу Амазонки, що може зробити країну одним з найбільших світових виробників нафти. Екологи попереджають про наслідки глибоководного буріння та називають це рішення саботажем глобального кліматичного саміту COP30.