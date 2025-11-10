Інтернет також завдає шкоди клімату: сайти конференції COP багатократно збільшують викиди CO₂ - дослідження

Всесвітня кліматична конференція шукає шляхи зменшення викидів газів, що шкодять клімату. В той же час дослідники з Единбурзького університету стверджують, що веб-сайти конференції протягом останніх років навпаки є інструментом, що продукує зростання викидів CO₂. Передає УНН із посиланням на Spiegel.

Напередодні COP30 у бразильському місті Белен вчені попередили про значне зростання викидів CO₂ протягом останніх років. На це такоє впливає діяльність веб-сайтів кліматичній конференції ООН.

Аналіз вчених з Единбурзького університету показує, що між першою конференцією 1995 року та конференцією 2014 року в Баку середні викиди веб-сайтів конференції COP зросли більш ніж на 13 000 відсотків.

Для свого аналізу вчені дослідили дані з веб-архівів, щоб оцінити зміни вуглецевого сліду веб-сайтів протягом 30-річного періоду. Їхні висновки показують, що викиди залишалися відносно низькими до COP14 у 2008 році.

Однак після COP15 викиди різко зросли, причому веб-сайти викидають в середньому понад 2,4 г вуглецю за відвідування, а деякі значно більше.

Зростання частково пояснюється збільшенням обчислювальної потужності та використанням Інтернету. Але вуглецевий слід веб-сайтів кліматичної конференції все ще значно перевищує середній показник для веб-сайтів.

Збільшення відповідає зростаючому використанню контенту на веб-сайтах COP, який вимагає більшої обчислювальної потужності.

Дослідження показує, що вуглецеві витрати цифрової присутності часто ігноруються навіть тими, хто повинен піклуватися про навколишнє середовище та захищати його