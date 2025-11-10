Интернет также вредит климату: сайты конференции COP многократно увеличивают выбросы CO₂ - исследование
Киев • УНН
Исследователи Эдинбургского университета обнаружили, что веб-сайты климатической конференции COP значительно увеличили выбросы CO₂. С 1995 по 2014 год средние выбросы выросли более чем на 13 000 процентов, превышая средний показатель для других веб-сайтов.
Всемирная климатическая конференция ищет пути сокращения выбросов газов, вредящих климату. В то же время исследователи из Эдинбургского университета утверждают, что веб-сайты конференции в последние годы, наоборот, являются инструментом, продуцирующим рост выбросов CO₂. Передает УНН со ссылкой на Spiegel.
Детали
Накануне COP30 в бразильском городе Белен ученые предупредили о значительном росте выбросов CO₂ в последние годы. На это также влияет деятельность веб-сайтов климатической конференции ООН.
Анализ ученых из Эдинбургского университета показывает, что между первой конференцией 1995 года и конференцией 2014 года в Баку средние выбросы веб-сайтов конференции COP выросли более чем на 13 000 процентов.
Для своего анализа ученые исследовали данные из веб-архивов, чтобы оценить изменения углеродного следа веб-сайтов в течение 30-летнего периода. Их выводы показывают, что выбросы оставались относительно низкими до COP14 в 2008 году.
Однако после COP15 выбросы резко возросли, причем веб-сайты выбрасывают в среднем более 2,4 г углерода за посещение, а некоторые значительно больше.
Средний веб-сайт выбрасывает 0,36 г углерода на просмотр страницы
Рост частично объясняется увеличением вычислительной мощности и использованием Интернета. Но углеродный след веб-сайтов климатической конференции все еще значительно превышает средний показатель для веб-сайтов.
Увеличение соответствует растущему использованию контента на веб-сайтах COP, который требует большей вычислительной мощности.
Исследование показывает, что углеродные затраты цифрового присутствия часто игнорируются даже теми, кто должен заботиться об окружающей среде и защищать ее
"Мы надеемся, что наши рекомендации и наш инструмент помогут учреждениям выявить и решить эту проблему", добавила она.
