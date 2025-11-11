Ефіопія прийматиме кліматичний саміт COP32 у 2027 році
Київ • УНН
Ефіопія стане господарем кліматичного саміту ООН COP32 у 2027 році, випередивши Нігерію. Рішення ухвалено на COP30 у Бразилії за підтримки африканських країн.
Ефіопія оголосила, що стане господарем кліматичного саміту ООН COP32 у 2027 році, випередивши Нігерію в боротьбі за проведення ключового міжнародного заходу. Рішення ухвалили на пленарному засіданні COP30 у Бразилії, де африканські країни підтримали кандидатуру Аддис-Абеби. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ми глибоко вдячні за довіру, виявлену до ефіопського народу та уряду. COP32 відіграватиме важливу роль у спрямуванні дій щодо клімату в це критичне десятиліття
Саміт дозволить Ефіопії не лише продемонструвати власні виклики, пов’язані зі зміною клімату, а й впливати на формування глобального порядку денного. Формальне затвердження рішення очікується найближчим часом.
Тим часом вибір країни-господаря COP31 залишається невизначеним — за право проведення змагаються Австралія та Туреччина. Якщо компромісу не буде досягнуто, захід може відбутися у Бонні, де розташоване кліматичне агентство ООН.
